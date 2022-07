Erste E-Roller verschwinden aus Köln: Anbieter stellt Betrieb ein

Von: Johanna Werning

Teilen

Der E-Roller-Anbieter Dott stellt in Köln den Betrieb ein. Der Grund: Die „einzigartig hohen Gebühren der Stadt“, heißt es.

Köln – Anfang Mai hat der Stadtrat in Köln entschieden. Nun folgen die ersten Konsequenzen: Der E-Roller-Anbieter Dott stellt in Köln den Betrieb ein – komplett. „Auf Wiedersehen Köln!“, teilt das Unternehmen am 19. Juli mit, wie 24RHEIN berichtet. „Wir haben die schwere Entscheidung getroffen, unseren Betrieb von E-Scooter und E-Bikes vorerst in Köln einzustellen.“

„Auf Wiedersehen Köln“: E-Roller-Anbieter stellt Betrieb ein

Der E-Scooter-Anbieter „Dott“ zieht sich aus Köln zurück. (Archivbild) © Jochen Tack/Imago

Der Grund: Am 5. Mai hat der Stadtrat in Köln sich für Sondernutzungsgebühr bei E-Rollern entschieden. Dadurch der Betrieb in der Kölner Innenstadt und anderen Bereichen der Domstadt eingeschränkt werden. Der Plan: Anbieter müssen je nach Stadtteil pro Fahrzeug eine jährliche Gebühr bezahlen. Die Verwaltungsvorlage sieht zwischen 85 und 130 Euro vor. Zusätzlich sind pro Anbieter nur noch 500 E-Roller in der Innenstadt erlaubt.

Untragbar, wie Dott erklärt: „Aufgrund der einzigartig hohen Gebühren der Stadt und der großen Anzahl an Anbietern, ist ein langfristiger Betrieb unter den derzeitigen Konditionen in Köln nicht weiter tragbar.“ Der Betrieb wird darum eingestellt. Ab wann, teilt das Unternehmen allerdings noch nicht mit. Ob andere E-Roller-Anbieter in Köln wie Tier, lime und bird ebenfalls den drastischen Schritt wählen, ist aktuell noch nicht klar.

E-Roller verschwinden aus Köln: Dott stellt Betrieb ein – hält sich allerdings Tür offen

Außerdem hält sich der E-Roller-Anbieter eine Tür offen: „Auch wenn wir uns vorerst verabschieden, sind wir dennoch bestrebt, umweltfreundliche, effiziente und verantwortungsvoll integrierte Verkehrsmittel in ganz Europa anzubieten.“ Und auch in anderen NRW-Städten bleibt Dott bestehen – darunter zum Beispiel in Bonn und Aachen.

Darum sollen die E-Roller in Köln verschwinden

Aber warum hat die Stadt Köln überhaupt die Gebühren für die Anbieter angehoben? Zuletzt sorgten die bunten E-Roller in Köln immer wieder für Ärger: Unzählige E-Roller liegen allein auf dem Grund des Kölner Rheins. Die Aufräumaktion: aufwendig, schwierig und teuer. (jw)