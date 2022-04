Köln: Ab Mai autofrei – Ehrenstraße wird zur Fußgängerzone

Von: Oliver Schmitz

Teilen

Die Ehrenstraße in Köln wird ab und zu noch Autos zu Gesicht bekommen. (Montage) © Schöning/Imago & Future Image/Imago

Im Apostelnviertel in Köln sind bald noch weniger Autos zu sehen. Die Ehrenstraße wird zur Fußgängerzone umgewandelt – und das schon ab Mai.

Köln – In Köln sind derzeit etliche Großprojekte in Arbeit, die teils noch ein Jahrzehnt bis zur Fertigstellung benötigen. Doch ein etwas kleineres wird bereits zeitnah Realität. Schön länger ist geplant, dass die Ehrenstraße grüner werden soll. Nun erfolgt der erste wichtige Schritt: Die Einkaufsstraße wird bis Anfang Mai zur Fußgängerzone umgewandelt und damit fast autofrei. Auch die Breite Straße ist davon betroffen, wie 24RHEIN berichtet.

Ehrenstraße in Köln wird Fußgängerzone: Einige Ausnahmen für Autos

Ab Montag (11. April) soll in der Kölner Innenstadt eine neue Fußgängerzone entstehen. Neben der kompletten Ehrenstraße deckt diese auch ein Stück der Breite Straße zwischen Willy-Millowitsch-Platz und Richmodstraße ab. Ab dem 18. April starten dann die „Anpassungen im Apostelnviertel“, wie die Stadt Köln am Freitag (8. April) bekannt gab. Bereits am 6. Mai 2022 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

Komplett verkehrsfrei wird die Ehrenstraße damit aber nicht. Radfahrer dürfen dort auch weiterhin fahren und auch Autos an einigen Stellen. Denn die Durchfahrten auf den Straßen Friesenwall, Pfeilstraße/Alte Wallgasse und Richmodstraße/Auf dem Berlich bleiben für Autos möglich. Laut der Stadt könnten „ansonsten wichtige Erschließungsfunktionen nicht mehr sichergestellt werden“. Außerdem soll die Anlieferung für die Geschäfte und Unternehmen sichergestellt werden. Deshalb kann der Lieferverkehr die Straße an Werktagen (gewöhnlich montags bis freitags) von 6 bis 11 Uhr nutzen. Es sollen aber auch neue Ladezonen in der Umgebung entstehen.

Apostelnviertel Köln: Ehrenstraße soll „attraktive Flaniermeile“ werden

Die Ehrenstraße wird die Fußgängerzone der Breiten Straße in Köln erweitern. © isotype/Stadt Köln

Somit wird schon bald die bestehende Fußgängerzone zwischen Nord-Süd-Fahrt und Richmodstraße erweitert. Der komplette Bereich soll dann in Zukunft „gestalterisch aufgewertet“ werden. Durch das Entfernen aller Poller soll eine „aufgeräumtes Stadtbild“ entstehen. Die Stadt plant zum Beispiel Verweilzonen mit Sitzmöglichkeiten einzurichten. „Ich habe mich schon immer gefragt, was Autos in dieser belebten Passage verloren haben. Aus dem Gedränge kann nun endlich eine attraktive Flaniermeile werden“, sagte Grünen-Stadtrats-Fraktionsvorsitzende Christiane Martin.

Autofreie Ehrenstraße in Köln: Verkehr im Apostelnviertel wird weiter angepasst – Überblick

Parallel mit der neuen Fußgängerzonen möchte die Stadt Köln weitere „Anpassungen der Verkehrsführung im Apostelnviertel“ einrichten. Das soll sich ändern:

Sperrung der Durchfahrt über den Willy-Millowitsch-Platz von Süden nach Norden für den Kfz-Verkehr. Die Verbindungen von der Apostelnstraße in die Gertrudenstraße über die Südseite des Platzes sowie von der Albertusstraße in die St.-Apern-Straße auf der Nordseite des Platzes bleiben erhalten. Das Gertrudenparkhaus bleibt über die Südseite des Platzes weiterhin erreichbar.

Drehung der Einbahnstraßenrichtung der Gertrudenstraße zwischen Willy-Millowitsch-Platz und Wolfsstraße.

Drehung der Einbahnstraßenrichtung der Straße „Große Brinkgasse“.

Auflösung der Durchfahrtsperre für Verkehre in Süd-Nord-Richtung auf der Richmodstraße in Höhe des Parkhauses vom Karstadt.

Öffnung der Wolfsstraße für den Zweirichtungsverkehr zwischen den Ausfahrten aus den Parkhäusern und der Richmodstraße. Dies ermöglicht die Ausfahrt aus den Parkhäusern zur Magnusstraße und zur Nord-Süd-Fahrt.

Die Parkhäuser Bazaar de Cologne, Wolfsstraße und Karstadt sind künftig nur noch über den Neumarkt erreichbar.

Köln: Innenstadt wird verkehrsarmer – immer mehr autofreie Zonen entstehen

Das Ratsbündnis aus CDU, Grüne und Volt treibt die Verkehrswende am Rhein weiter voran. Die Parteien wollen die Innenstadt in Köln fast komplett autofrei machen. In den letzten Jahren sind bereits einige Straßen autofrei geworden. Sei es der Eigelstein, der Zülpicher Platz oder die Deutzer Freiheit. Die Ehrenstraße wird nun wohl nur eine von vielen weiteren. (os) 24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.