Köln verliert Einwohner – in einem Stadtteil fällt es besonders auf

Von: Johanna Werning

Teilen

Die Bevölkerung von Köln ist 2021 gesunken (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Die Bevölkerungszahl von Köln ist 2021 gesunken – und zwar so stark wie seit rund 40 Jahren nicht mehr. Vor allem die Kölner Innenstadt ist offenbar unbeliebt.

Köln – Fragt man die Kölnerinnen und Kölner, ist es ganz klar: Köln ist die schönste Stadt der Welt. Das dürfte allerdings mehr am Charme anstatt an der Attraktivität der Großstadt liegen. Doch geht man nach der Statistik zur Bevölkerungsentwicklung 2021, sieht das ganz anders aus. „Die Kölner Bevölkerungszahl ist im Jahr 2021 mit -8739 (-0,8 %) zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen“, heißt es in dem Bericht. Dabei ist offenbar vor allem die Kölner Innenstadt nicht unbedingt beliebt.

Immer weniger Leute ziehen nach Köln – daran liegt es

Zum zweiten Mal in Folge ging die Einwohnerzahl von Köln zurück, berichtet 24RHEIN. Der Rückgang an Einwohnerinnen und Einwohner ist mit -0,8 Prozent dabei der stärkste Rückgang seit den 1980er-Jahren, erklärt die Stadt. Der Grund: Während die Geburten- und Sterberate beinahe identisch sind mit den Zahlen aus dem vergangenen Jahr, ziehen immer mehr Kölner aus der Domstadt weg. Gleichzeitig zieht es aber auch weniger Menschen nach Köln.

„Der Bevölkerungsrückgang in Köln ist vor allem auf weiter gesunkene Zuzüge im letzten Jahr (-934 auf 47.205) zurückzuführen. Dagegen stieg die Zahl der Fortzüge 2021 wieder auf das Vor-Corona-Niveau (56.797) an“, heißt es in der Statistik der Stadt Köln.

2020 (Stand: 31. Dezember 2020) 2021 (Stand 31. Dezember 2021) Einwohnerzahl gesamt: 1.088.040 1.079.301 (Rückgang um 0,8 Prozent) Menschen, die aus Köln wegziehen 52.423 56.797 Menschen, die nach Köln ziehen 48.139 47.205 Quelle: Stadt Köln

Vor allem 30- bis unter 45-Jährige haben der Domstadt im Jahr 2021 den Rücken gekehrt. Stattdessen zog es die Ex-Kölner in die Nachbarkreise: 3264 Menschen zogen in den Rhein-Erft-Kreis, in den Rheinisch-Bergischen-Kreis zog es 1665 Personen und in den Rhein-Sieg-Kreis 1088 Menschen.

Köln: Bevölkerungsanzahl sinkt – vor allem in der Kölner Innenstadt

Der Trend macht sich auch in den einzelnen Stadtbezirken bemerkbar: In allen neun Stadtbezirken sanken die Einwohnerzahlen. Doch vor allem ein Stadtbezirk ist offenbar besonders unbeliebt: Die Kölner Innenstadt. „Den deutlichsten Rückgang verzeichnete die Innenstadt in relativen (-1,4 %) und absoluten (-1.852) Zahlen“, erklärt die Stadt. „Weniger zentral gelegene Stadtbezirke wie Chorweiler (-0,5 %), Porz (-0,4 %) und Mülheim (-0,5 %) verzeichneten dagegen geringere relative Verluste.“

Köln: So hoch ist der Bevölkerungsrückgang in den einzelnen Stadtteilen (in Prozent)

Stadtbezirk Einwohnerzahl (Stand: 31. Dezember 2021) Änderung im Vergleich zu 2020 Köln-Innenstadt 126.700 -1,1 Prozent Köln-Rodenkirchen 109.731 -1,4 Prozent Köln-Lindenthal 152.706 -0,6 Prozent Köln-Ehrenfeld 109.072 -0,9 Prozent Köln-Nippes 116.755 -0,8 Prozent Köln-Chorweiler 82.061 -0,5 Prozent Köln-Porz 113.572 -0,4 Prozent Köln-Kalk 119.966 -0,9 Prozent Köln-Mülheim 148.738 -0,5 Prozent Köln (gesamt) 1.079.301 -0,8 Prozent Quelle: Stadt Köln

Bevölkerungsstatistik 2021 in Köln: Ossendorf am beliebtesten, Meschenich und Ehrenfeld nicht

Ähnlich sieht es auch in den meisten Veedeln aus: In 68 der 86 Stadtteile gibt es 2021 einen Rückgang der Bevölkerungszahl, heißt es in dem Bericht der Stadt Köln. Die Veränderung liegt dabei zwischen -4,9 und +3,2 Prozent. Der Überblick:

Prozentual gesehen hat Meschenich (Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen) die meisten Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Die Bevölkerung ist um 4,9 Prozent gesunken. Das sind in absoluten Zahlen 392 Personen.

In Ehrenfeld ist der Rückgang in Prozenten zwar weniger (-1,6 Prozent), in absoluten Zahlen hat das Veedel im Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld allerdings die meisten Einwohnerinnen und Einwohner verloren – nämlich 603.

Der zahlenmäßig kleinste Stadtteil Libur (Stadtbezirk Köln-Porz) gewann prozentual die meisten Personen hinzu (+3,2 %). In absoluten Zahlen sind das jedoch lediglich 36 Personen.

In Ossendorf ist der Zuwachs in Prozenten zwar weniger (+1,6 Prozent), in absoluten Zahlen sind jedoch in keinem anderen Stadtteil so viele Menschen gezogen. Insgesamt konnte Ossendorf (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld) 190 Personen hinzugewinnen.

(jw)