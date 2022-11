Smart fährt Mädchen (14) und Hund an – und rauscht davon

Teilen

In Köln-Flittard ist am Montag (7. November) ein 14 Jahre altes Mädchen samt Hund angefahren worden. Der unbekannte Fahrer flüchtete.

Köln – Da machte sich jemand aus dem Staub: Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend (7. November) an der Einmündung Reichenbachstraße/Haferkamp in Köln-Flittard fahndet die Polizei Köln nach einem weißen Smart Fortwo und dessen Fahrer – oder Fahrerin.

Mädchen (14) und Hund in Köln-Flittard angefahren – Kind stürzte zu Boden

Was? EIn 14-jähriges Mädchen wurde samt Hund von einer unbekannten Person angefahren.

EIn 14-jähriges Mädchen wurde samt Hund von einer unbekannten Person angefahren. Wo? Köln-Flittard, an der Einmündung Reichenbachstraße/Haferkamp

Köln-Flittard, an der Einmündung Reichenbachstraße/Haferkamp Wann? Montagabend, 7. November, gegen 21 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 21 Uhr der oder die Gesuchte mit dem Kleinwagen die Reichenbachstraße in Richtung Hufelandstraße gefahren und dabei in Höhe der Straße Haferkamp eine 14-jährige Fußgängerin und deren Hund touchiert haben, berichtet 24RHEIN. Die Jugendliche stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei Köln fahndet nach einem Vergewaltiger (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Unfallflucht in Köln-Flittard: 14-jähriges Mädchen verletzt, Hinweise gesucht

Hinweise zum unbekannten Smart sowie der oder dem Fahrer/in nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Erst im Juni war ein 7-jähriger Junge ebenfalls in Köln angefahren worden. (mo)