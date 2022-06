Freibad, Biergarten, Open-Air-Kino: Tipps fürs lange Wochenende in Köln

Von: Nina Büchs

Rund um Fronleichnam wird es in Köln heiß – perfekt, um ins Freibad, in den Biergarten oder ins Open-Air-Kino zu gehen. Die Tipps fürs lange Wochenende.

Köln – Mit Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni, steht für viele Kölnerinnen und Kölner ein langes und überwiegend sommerliches Wochenende vor der Tür. Am Samstag, 18. Juni, soll es in ganz NRW sogar tropisch heiß werden, mit Temperaturen bis etwa 36 Grad. Viele Menschen wird es in den kommenden Tagen also wieder an den See oder ins Freibad ziehen. Doch nicht nur für Wasserratten gibt es in Köln einiges, was man am langen Wochenende rund um Fronleichnam unternehmen kann. 24RHEIN zeigt die besten Tipps im Überblick.

Köln: Freibad oder See – hier kann man sich am langen Wochenende abkühlen

Sommer, Sonne, Hitze – das steht den Kölnerinnen und Kölnern am langen Wochenende bevor. Wo lässt es sich dabei also besser aushalten, als in einem der Freibäder in Köln? Geöffnet haben unter anderem wieder das Ossendorfbad, der Naturbadeteich Lentpark oder das Stadionbad. Geschlossen bleibt hingegen noch das Naturfreibad Vingst. Es empfiehlt sich, bei schönem Wetter zuvor ein E-Ticket zu kaufen. Denn bei einem Einlassstopp ist nur mit diesem Ticket der Einlass garantiert. Die Tickets für die städtischen Bäder (das Waldbad Dünnwald gehört nicht dazu) können bis zu vier Tage im Voraus online über die Homepage der KölnBäder GmbH gekauft werden. Diese Freibäder gibt es in Köln:

Auch die Badeseen rund um Köln bieten Abkühlung. Die Wassertemperatur dürfte dort im Juni 2022 jedoch noch etwas kühl sein. Laut den aktuellen Messungen von wetteronline.de liegt die Wassertemperatur des Bleibtreusees in Brühl zum Beispiel bei 17 Grad, der Otto-Maigler-See in Hürth ist bereits 19 Grad warm (Stand: 13. Juni 2022).

Köln: Filme schauen im Open-Air-Kino – Programm rund um Fronleichnam

Bei schönem Wetter ins Kino gehen – warum eigentlich nicht? Dafür muss man schließlich nicht unbedingt im stickigen Kinosaal sitzen, denn in Köln haben die Open-Air-Kinos bereits wieder geöffnet. Filme schauen unter freiem Himmel und nebenbei Popcorn naschen oder ein kühles Kölsch genießen – das ist unter anderem im Open-Air-Kino Cinenova in Ehrenfeld, im Open-Air-Kino am Rheinauhafen oder im Innenhof des Museums für angewandte Kunst (MAKK) möglich. Auch im Juni und Juli 2022 werden in den Open-Air-Kinos in Köln bewegende Dramen, spannende Dokus oder packende Thriller gezeigt. Ab dem 14. Juli wird es übrigens auch im Open-Air-Kino am Rheinpark in Düsseldorf wieder einige Filmhighlights geben.

Filme und Live-Programm im Sion Open-Air-Kino am Rheinauhafen

Donnerstag, 16. Juni 2022: Mitsingkonzert „Frau Höpker bittet zum Gesang“

Freitag, 17. Juni 2022: Dokumentar-/Konzertfilm „Depeche Mode 101“

Samstag, 18. Juni 2022: Konzertfilm „Metallica – Through the Never“

Sonntag, 19. Juni 2022: Dokumentation „Träum weiter!“

Filme im Open-Air-Kino Cinenova Ehrenfeld

Donnerstag, 16. Juni 2022: Drama „Schmetterlinge im Ohr“

Freitag, 17. Juni 2022: Action, Sci-Fi, Fantasy „Total Recall“

Samstag, 18. Juni 2022: Abenteuer, Action, Fantasy „The Northman“

Filme im Open-Air-Kino im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK)

Donnerstag, 16. Juni 2022: Dokumentarfilm „Jazz einem Sommerabend“

Freitag, 17. Juni 2022: Drama, Romanze „Abteil Nr. 6“

Samstag, 18. Juni 2022: Drama „Come on, come on“

Biergärten in Köln: Kölsch, Aperol oder Weißweinschorle trinken

Was bei schönem Wetter immer geht, ist definitiv ein Besuch in den Kölner Biergärten. Dort lässt es sich bei einem kühlen Kölsch, einem Aperol Spritz oder einer Weißwein-Schorle gut aushalten. Auch Snacks oder leckere Speisen gibt es dort üblicherweise auf der Karte. Einige schöne Biergärten und Außenterrassen in Köln im Überblick:

Köln: Feste und Events vom 16. bis 19. Juni – Tipps rund um Fronleichnam

Rund um Fronleichnam finden in Köln zudem einige Feste und Events statt – unter anderem beginnt am Samstag, 18. Juni, der Cologne Pride in Köln. Die Veranstaltungen am langen Wochenende im Überblick (Auswahl):

Mittsommerfest am Schokoladenmuseum: Donnerstag, 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022

Cologne Pride 2022: Samstag, 18. Juni bis Sonntag, 3. Juli 2022

Kölner „Straßenland“ auf der Nord-Süd-Fahrt: Sonntag, 19. Juni 2022

