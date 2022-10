Köln Hauptbahnhof: Frauen prügeln Mann krankenhausreif

Die Polizei konnte eine Täterin noch in der Nacht am Hauptbahnhof festnehmen (Symbolbild).

Brutale Attacke

Am Hauptbahnhof in Köln gab es in der Nacht zum Donnerstag eine brutale Attacke auf einen 49-jährigen Mann. Zwei Frauen prügelten ihn krankenhausreif.

Köln – Ein 49 Jahre alter Mann wurde am Hauptbahnhof Köln von zwei Frauen (21 und 34) brutal zusammengeschlagen. Bei der Attacke in der Nacht zum Donnerstag zog sich der Mann unter anderem ein gebrochenes Nasenbein zu. Doch damit nicht genug: Ein Jugendlicher nutzte nach dem Angriff die Hilflosigkeit des 49-Jährigen aus und beklaute ihn.

Köln Hbf: Brutale Attacke – Frauen verprügeln 49-Jährigen

Gegen 2 Uhr soll zunächst ein Streit zwischen der 21-jährigen Frau und dem Mann eskaliert sein, berichtet 24RHEIN. Die Polizei in Köln spricht von einer „brutalen Attacke“ gegen den 49-Jährigen, an der auch eine 34 Jahre alte Frau beteiligt gewesen sein soll. Die Angreiferinnen, beide aus dem Obdachlosenmilieu, schlugen dem Mann demnach mehrfach ins Gesicht. „Der Geschädigte musste mit einer stark blutenden Nase und Lippe durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden“, teilt die Bundespolizei mit. Später wurde eine Nasenbeinfraktur bei dem betrunkenen Mann (1,6 Promille) diagnostiziert.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten die Bundespolizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die 21-Jährige noch vor Ort stellen. Sie hatte 1,2 Promille. „Weiterhin stellten sie beim Abgleich der Daten fest, dass die Frau in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten, unter anderem gegen Polizeibeamte, polizeilich in Erscheinung getreten war. Aufgrund der möglichen Fluchtgefahr nahmen die Einsatzkräfte die Frau vorläufig fest“, berichtet die Bundespolizei. Die Beteiligung der 34-Jährigen wurde erst durch Videoaufnahmen deutlich. Sie konnte vom Tatort entkommen, ist aber ebenfalls bereits polizeibekannt. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Köln Hauptbahnhof: Nach Angriff auf 49-Jährigen schlägt noch ein Dieb zu

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Frankfurt geriet bei dem Vorfall aber ebenfalls noch ins Visier der Einsatzkräfte. Er soll nach dem Angriff auf den 49-Jährigen dessen EC-Karte sowie fünf Euro in bar gestohlen haben. Er wurde nach einer Auswertung der Videoaufnahmen ebenfalls noch in der Nacht am Hauptbahnhof gestellt.

„Der bereits polizeibekannte Jugendliche übergab die gestohlenen Gegenstände freiwillig an die Bundespolizei. Nun muss er sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten“, so die Polizei. Der 16-Jährige und sein 15 Jahre alter Begleiter wurden in eine Jugendschutzeinrichtung in Köln überstellt. (bs/ots)