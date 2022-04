Köln Hauptbahnhof: Junge (2) fällt ins Gleis – Mutter reagiert genau richtig

Von: Johanna Werning

Ein Kind fiel am Hauptbahnhof Köln in das Gleisbett (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Schreck am Hauptbahnhof Köln: Dort ist ein Kind zwischen S-Bahn und Bahnsteig ins Gleisbett gefallen – und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Köln – Am Montagabend (11. April) ist ein zweijähriger Junge am Hauptbahnhof Köln ins Gleisbett gefallen – glücklicherweise blieb das Kind unverletzt, wie 24RHEIN berichtet.

Köln Hauptbahnhof: S-Bahn fährt ein – beim Einstieg fällt Kind ins Gleisbett

Gegen 20 Uhr lief die Mutter aus Maxzell (Baden-Württemberg) mit ihrem Sohn auf dem S-Bahnsteig in Köln entlang. „Gerade als sie in den Zug Richtung Bergisch Gladbach einsteigen wollten, verfehlte der kleine Bahnfahrer die Trittfläche der S-Bahn und fiel ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich“, so die Polizei Köln. Die S11 fährt von Köln in Richtung Bergisch Gladbach.

Köln: Kind fällt zwischen S-Bahn und Bahnsteig

Die Mutter des kleinen Jungen konnte ihren Sohn zum Glück sofort „und offensichtlich unverletzt“ aus dem Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante herausziehen. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden, so die Polizei weiter.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Feuerwehr kümmerten sich um Mutter und Kind, konnten jedoch keine Verletzungen feststellen. Anschließend setzten die beiden ihre Reise fort. (jw mit ots)