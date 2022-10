Mann feuert mit Schießkugelschreiber auf Obdachlose

Der Angriff passierte am Mittwoch am Hauptbahnhof Köln (Archivbild). © Rupert Oberhäuser/Imago

Ein 61 Jahre alter Mann hat in Köln mit einem Schießkugelschreiber auf Obdachlose geschossen. Zwei von ihnen wurden verletzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Köln – Die Waffe erinnert eher an Agentenfilme, wurde aber am Mittwochabend für einen Angriff am Hauptbahnhof Köln genutzt. Dort hat ein Mann mit einem Schießkugelschreiber auf mindestens drei Obdachlose geschossen.

Zwei Männer hat der Angreifer mit den Schüssen verletzt. „Ein 34-jähriger Geschädigter musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Sein 40 Jahre alter Begleiter trug leichte Handverletzungen davon“, teilt die Polizei in Köln mit.

Hauptbahnhof Köln: Obdachlose mit Schießkugelschreiber angegriffen

Kurz nach der Tat konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Angreifer noch am Tatort festnehmen, berichtet 24RHEIN. Es handelt sich laut Angaben der Polizei um einen mutmaßlich psychisch kranken 61 Jahre alten Mann.

Die als Kugelschreiber getarnte Schusswaffe wurde bei ihm gefunden und beschlagnahmt. Zusätzlich war der Mann noch mit einem Messer bewaffnet. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen hat eine Mordkommission übernommen. Da gegen den 34-jährigen Verletzten ein Haftbefehl vorlag, wurde auch er festgenommen. (bs/ots)