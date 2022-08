Große Ehre für U-Bahnhof, den kaum einer nutzt

Von: Martin Henning

Die Station Heumarkt in Köln als Sondermarke der Deutschen Post in der Serie „U-Bahn-Sationen“. Wert: 85 Cent. © Seelbach/KVB (Foto) / Jennifer Dengler (Motiv)

Der Kölner U-Bahnhof Heumarkt ist als wichtiger Knotenpunkt geplant. Während dort noch nicht viele Bahnen halten, wurde die Station jetzt auf einer Briefmarke verewigt.

Köln – „Ein Wunsch der Kölnerinnen und Kölner geht in Erfüllung!“: So kündigt die KVB die Sonder-Briefmarke für den Heumarkt an. Seit dem 4. August ist die Briefmarke im Verkauf, verfügbar in jeder Postfiliale in Köln und im Onlineshop.

Die KVB rührt mächtig die Werbetrommel für ihre Haltestelle. Klar, von der Deutschen Post mit einer Briefmarke verewigt zu werden, das fügt ein wenig Prestige hinzu. Vielleicht ist es auch der Stadt genehm, weil es zumindest kurzfristig vom eigentlichen Problem ablenkt, wie 24RHEIN berichtet.

Informationen zum Postwertzeichen Heumarkt Köln Serie: „U-Bahn-Stationen“

Gestaltung Postwertzeichen & Ersttagsstempel: Jennifer Dengler, Bonn

Motiv: Seelbach/KVB

Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf

Wert: 85 Cent

KVB-Station Heumarkt in Köln: Aufwändiger Ausbau völlig umsonst?

Die Haltestelle Heumarkt ist die größte und tiefste Station im Streckenverlauf der geplanten Nord-Süd-Stadtbahn. 2013 eröffnete der unterirdische Teil, bestehend aus zwei Ebenen. Kostenpunkt: 90 Millionen Euro. Zehn Prozent davon trägt die Stadt selbst. Der riesige Komplex macht auch heute noch durchaus Eindruck. Die KVB selbst bezeichnet den Bau als „unterirdische Kathedrale“ und „ein architektonisches Meisterwerk“.

Auf der unteren Ebene fährt mittlerweile die KVB-Linie 5, dem Plan nach sollten auf der Ebene darüber irgendwann die Ost-West-Verbindungen der KVB-Linie 1, KVB-Linie 7 und KVB-Linie 9 verkehren. Ob das aber jemals passieren wird, ist völlig offen.

Der U-Bahnhof Heumarkt hat es jetzt auf eine Briefmarke der Post geschafft. © S. Ziese/Imago

Köln: U-Bahnhof Heumarkt wichtig für KVB – doch wann?

Sowohl für die Nord-Süd-Stadtbahn als auch für die Ost-West-Achse nimmt der Heumarkt eine wichtige Rolle ein.

Die Stadt Köln plant die Neugestaltung der sogenannten Ost-West-Achse, dem Verkehrsgebiet zwischen der Deutzer Brücke, der Kölner Innenstadt und dem Melaten-Friedhof. Zu diesem Gebiet gehört auch der Heumarkt.

Um mehr öffentlichen Nahverkehr anbieten zu können, wird das Bahnnetz modernisiert. Noch ist unklar, ob dieser Ausbau oberirdisch oder unterirdisch stattfinden soll.

Zum Zeitpunkt der Planungen der U-Bahn-Station Heumarkt ging die Stadt weitsichtig davon aus, dass eines Tages auch die Ost-West-Achse unter die Erde verlegt wird. Nur: Passiert ist das bisher nicht. Die Grünen als stärkste Fraktion im Rat sprechen sich gegen eine U-Bahn auf der Ost-West-Achse aus.

Wenn der unterirdische Ausbau der Ost-West-Achse tatsächlich platzt und alles so bliebe wie bisher, dann stünde die Stadt mit einem 90 Millionen teuren Riesengebilde da – das einzig dazu dient, dass dort eine Handvoll Menschen aus der Linie 5 aussteigen.

Ähnlich sieht es mit dem Projekt Nord-Süd-Stadtbahn aus: Erst, wenn die Strecke zwischen Heumarkt und Severinstraße in Betrieb ist, werden auch mehr Menschen den U-Bahnhof Heumarkt nutzen.

KVB: Nord-Süd-Stadtbahn in Köln – noch nicht ab Heumarkt

Der Heumarkt wäre aber nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für die Ost-West-Achse, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der Nord-Süd-Stadtbahn. Laut Plan soll diese über den Breslauer Platz, den Heumarkt und den Chlodwigplatz bis ans Ende der Bonner Straße verlaufen.

Doch der Einsturz des Kölner Stadtarchivs im Jahr 2009 sorgte für Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts. Der Einsturzort liegt zwischen den Haltestellen Heumarkt und Severinstraße, auf Höhe des Waidmarkts. Bis heute ist die Strecke der Nord-Süd-Stadtbahn zwischen Heumarkt und Severinstraße nicht fertiggestellt – und damit unterbrochen.

Auch die KVB-Linie 17 ist Teil des Projekts Nord-Süd-Bahn und durch den Stadtarchiv-Einsturz beeinträchtigt. Bislang fährt die 17 nur auf einer verkürzten Strecke zwischen Sürth und Severinstraße und wird kaum genutzt. Die komplette Fertigstellung der Linie 17 vom Sürther Bahnhof bis zum Heumarkt ist frühestens für 2025 geplant.

Ost-West-Achse entscheidet über Sinn der U-Bahn-Haltestelle Heumarkt

Die KVB ist Außenstehender in der unglücklichen Geschichte, die von der Stadt und der Politik geschrieben wird. Die Verkehrsbetriebe haben keine andere Wahl, als zu warten.

CDU und Grüne, die im Rat über die endgültige Lösung bei der Ost-West-Achse entscheiden, haben ein Begleitgremium gegründet und spielen auf Zeit. Eine Entscheidung soll erst Mitte 2023 fallen. (mah)