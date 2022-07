Hitzewelle in NRW: Köln bietet kostenloses Trinkwasser an – in der ganzen Stadt

Von: Johanna Werning

Die Stadt Köln stellt Trinkwasser-Spender auf, um vor Hitzeschlägen zu schützen (IDZRW-Montage) © Henning Kaiser/dpa &

In Köln droht eine Hitzewelle. Damit die Kölner genug Trinkwasser haben, hat die Stadt kostenlose Trinkbrunnen aufgestellt. Die Standorte im Überblick.

Köln – In den kommenden Tagen wird es heiß in Köln. Bei der Hitzewelle in Köln drohen ab Sonntag, 17. Juli, Temperaturen von bis zu 38 Grad. Umso wichtiger ist es, sich abzukühlen und genug zu trinken. „Versuchen Sie stündlich ein Glas Wasser zu trinken, auch wenn Sie keinen Durst haben“, appelliert die Stadt.

Hitzewelle NRW: Köln bietet kostenlos Trinkwasser an – in der ganzen Stadt

Damit die Kölnerinnen und Kölner auch unterwegs mit genügend Trinkwasser ausgestattet sind, hat die Stadt Köln bereits vor mehreren Jahren Trinkbrunnen aufgestellt, an denen Trinkflaschen aufgefüllt werden können. Außerdem können sich Kölnerinnen und Kölner an den Brunnen abkühlen. Insgesamt gibt es in Köln 13 Trinkwasserbrunnen – verteilt im gesamten Stadtgebiet, berichtet 24RHEIN.

Köln: Kostenlose Trinkbrunnen im Überblick

Trinkwasserbrunnen auf der Zeppelinstraße (Höhe Rewe To Go) in der Kölner Innenstadt – Stadtbezirk Köln-Innenstadt

(Höhe Rewe To Go) in der Kölner Innenstadt – Stadtbezirk Köln-Innenstadt Trinkwasserbrunnen an der Eigelsteintorburg in der Altstadt-Nord – Stadtbezirk Köln-Innenstadt

in der Altstadt-Nord – Stadtbezirk Köln-Innenstadt Trinkwasserbrunnen auf der Deutzer Freiheit (Höhe St. Heribert) in Köln-Deutz – Stadtbezirk Köln-Innenstadt

(Höhe St. Heribert) in Köln-Deutz – Stadtbezirk Köln-Innenstadt Trinkwasserbrunnen auf der Bonner Straße (Höhe Apotheke Zum Goldenen Horn) in der Neustadt-Süd – Stadtbezirk Köln-Innenstadt

(Höhe Apotheke Zum Goldenen Horn) in der Neustadt-Süd – Stadtbezirk Köln-Innenstadt Trinkwasserbrunnen an der Subbelrather Straße (Höhe Blücherpark) in Ehrenfeld – Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld

(Höhe Blücherpark) in Ehrenfeld – Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld Trinkwasserbrunnen an der Subbelrather Straße (Höhe Takufeld) in Ehrenfeld – Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld

(Höhe Takufeld) in Ehrenfeld – Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld Trinkwasserbrunnen an der Jahnwiese (Höhe Adenauer-Weiher) in Lindenthal – Stadtbezirk Köln-Lindenthal

(Höhe Adenauer-Weiher) in Lindenthal – Stadtbezirk Köln-Lindenthal Trinkwasserbrunnen am neuen Sportpark (Höhe Merheimer Straße) in Nippes – Stadtbezirk Köln-Nippes

(Höhe Merheimer Straße) in Nippes – Stadtbezirk Köln-Nippes Trinkwasserbrunnen an der Sportanlage Weichselring (Höhe Skatepark Park Blumenberg)in Blumenberg – Stadtbezirk Köln-Chorweiler

(Höhe Skatepark Park Blumenberg)in Blumenberg – Stadtbezirk Köln-Chorweiler Trinkwasserbrunnen am Maternusplatz in Rodenkirchen – Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen

in Rodenkirchen – Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen Trinkwasserbrunnen an der Barcelona-Allee (Höhe Bürgerpark) in Kalk – Stadtbezirk Köln-Kalk

(Höhe Bürgerpark) in Kalk – Stadtbezirk Köln-Kalk Trinkwasserbrunnen an der Jan-Wellem-Straße (Höhe südlicher Teil des Mülheimer Stadtgartens) in Mülheim – Stadtbezirk Köln-Mülheim

(Höhe südlicher Teil des Mülheimer Stadtgartens) in Mülheim – Stadtbezirk Köln-Mülheim Trinkwasserbrunnen an der Bahnhofstraße (Höhe Adler Apotheke in der Fußgängerzone) in Porz – Stadtbezirk Köln-Porz

Hitzewelle in Köln: Kostenlose Trinkbrunnen – wie ist die Wasserqualität?

Viele fragen sich jedoch, ob man die Trinkbrunnen überhaupt nutzen sollte. Die Frage: Wie gut ist die Wasserqualität? Laut Stadt ist das Wasser in den Trinkbrunnen gut. Denn das Leitungswasser in Köln wird täglich von der RheinEnergie untersucht. „Wir analysieren täglich Wasserproben und beobachten das Vorfeld unserer Brunnen genau. Daher wissen wir bereits Jahre vorher, was auf unsere Brunnen zufließt – und haben im Bedarfsfall ausreichend Zeit zu reagieren“, so das Unternehmen.

„Aufgrund des sehr guten Kölner Wassers, das aus rein natürlichen Quellen stammt, sind die Anlagen bewusst als ‚Dauerläufer‘ mit einem feinen Wasserstrahl konstruiert. So bleibt das Wasser stets frisch, kühl und vor allem einwandfrei.“(jw)