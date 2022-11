Übergriff in Kölner Therme – Frauen in der Duschkabine mit versteckter Kamera gefilmt

In einer Kölner Therme hat ein Mann Frauen heimlich beim Duschen gefilmt. Aktuell befindet er sich auf der Flucht, die Polizei fahndet mit einem Foto.

Köln – Diese Edition von „Versteckte Kamera“ dürfte noch Folgen haben: Mit einem Foto sucht die Polizei Köln einen Mann, der im Verdacht steht, am 8. September und am 23. Oktober zwei Frauen im Saunabereich einer Therme in der Kölner Innenstadt gefilmt zu haben. Im Fall vom 8. September soll der abgebildete Tatverdächtige kurz vor 22 Uhr eine Kamera unter der Trennwand der Duschkabine hindurchgeschoben und eine 24-Jährige beim Duschen gefilmt haben. Sie ertappte ihn dabei und forderte die Herausgabe der Kamera, berichtet 24RHEIN.de.

Mann setzt versteckte Kamera ein, um Frauen in Duschkabine zu filmen – mitten in der Innenstadt

Dieser Mann soll in den vergangenen Monaten mehrfach Frauen in einer Duschkabine gefilmt haben – aktuell ist er auf der Flucht (IDZRW-Montage). © Polizei Köln

Sie meldete den Vorfall einem Angestellten der Therme und erstatte anschließend auf einer Polizeiwache Anzeige. Im zweiten Fall vom 23. Oktober bemerkte eine 23-Jährige um kurz vor 22 Uhr beim Duschen eine fremde Kosmetiktasche in ihrer Duschkabine. Beim genaueren Hinsehen entdeckte sie eine versteckte Kamera und bemerkte einen Mann in der Nebenkabine. Die 23-Jährige informierte einen Angestellten der Therme, der wiederum die Polizei alarmierte und den Tatverdächtigen festhielt.

Spanner filmt Frauen in Duschkabine: Zwei Fälle aus der Innenstadt-Therme sind bekannt

Kurz vorm Eintreffen der eingesetzten Beamten gelang es dem Gesuchten zu fliehen. Hinweise zur Identität des Mannes oder dessen Aufenthaltsort nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Erst im August hatte ein Unbekannter Frauen auf einer Toilette am Brüsseler Platz mit versteckten Kameras gefilmt. (mo)