Kölner Inzidenz nach Karneval bei 2300 – eine Sache fällt auf

Zehntausende Menschen feierten den Kölner Karneval 2022 im Zülpicher Viertel – hat dies den Anstieg der Corona-Inzidenz bedingt? © Henning Kaiser/dpa

In Köln ist die Inzidenz eine Woche nach Rosenmontag 2022 rapide angestiegen. Ist der Kölner Karneval dafür als Grund auszumachen?

Köln – Während es im Zuge des Kölner Karneval* in weiten Teilen der Stadt nahezu gespenstig ruhig zuging, drängelten sich im Zülpicher Viertel teilweise über 25.000 Jecke eng an eng und feierten gemeinsam die tollen Tage. So scheint es auch nicht zu verwundern, dass die Inzidenz am 7. März 2022, also genau eine Woche nach Rosenmontag*, in Köln* bei über 2.300 liegt. Vor allem in der Altersgruppe 20 bis 29 habe es einen rapiden Anstieg der Corona-Zahlen gegeben, erklärt die Stadt.

Insgesamt hätten sich laut Stadt pro Karnevalstag rund 100.000 Menschen in Köln testen lassen. Das ergibt weit über eine halbe Million Testungen im Stadtgebiet während der jecken Tage 2022.