Mann wirft Glasflaschen auf Kinder: Mädchen (11) getroffen – Platzwunde

Bei dem Glasflaschen-Angriff trug ein elfjähriges Mädchen eine Platzwunde am Kopf davon (Symbolbild).

Am Kopf

Von Melissa Ludstock schließen

In Köln hat ein unbekannter Randalierer mit Glasflaschen auf eine Gruppe Kinder geworfen. Ein Mädchen erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf.

Köln – Angriff auf eine Gruppe Kinder: Am Freitagabend (16. September) haben Streifenpolizisten auf der Vorgebirgsstraße am Südstadion (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) einen alkoholisierten und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Randalierer (30) festgenommen. Dieser war dadurch aufgefallen, dass er eine Gruppe von Kindern in Köln mehrmals mit einer Glasflasche abzuwerfen versuchte, berichtet 24RHEIN.

Köln: Randalierer wirft Kinder-Gruppe mit Glasflaschen ab – und sorgt für Platzwunde bei Elfjähriger

Was? Ein alkoholisierter Randalierer hat in Köln insgesamt drei Glasflaschen auf eine zehnköpfige Gruppe von Kindern im Alter zwischen neun und elf Jahren geworfen. Dabei traf er ein elfjähriges Mädchen am Kopf; sie erlitt einen Schock sowie eine Platzwunde im Gesicht.

Köln, Neustadt-Süd, Vorgebirgsstraße Wann? Freitag, 16. September, gegen 19:30 Uhr

Nach Angaben der neun bis elf Jahre alten Kinder, die gegen 19:30 Uhr in der Nähe des Südstadions unterwegs waren, soll der 30-Jährige zunächst zwei Glasflaschen gezielt in Richtung der zehnköpfigen Gruppe geworfen haben. Während diese vor den Augen der erschrockenen Kinder zersplitterten, warf er eine dritte Glasflasche und traf ein 11 Jahre altes Mädchen am Kopf. Die 11-Jährige erlitt neben einem Schock auch eine Platzwunde im Gesicht, die vor Ort von Rettungskräften behandelt werden musste.

Nach Flaschenwurf auf Gruppe Kinder in Köln: Richter schickt alkoholisierten Täter in U-Haft

Eine alarmierte Streife überwältigte den aggressiven Mann noch an Ort und Stelle und brachte ihn ins Polizeigewahrsam, wo sie ihm zudem mehrere Blutproben entnehmen ließen. Ein Richter schickte den einschlägig vorbestraften Mann am Samstagmorgen in Untersuchungshaft. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei Köln noch nach einem Täter gesucht, der Glasscherben auf einem Spielplatz verteilt hatte. (ots/mo)