Klima-Aktivisten kleben sich auf Straße in Köln – und sorgen für Verkehrschaos

Von: Mick Oberbusch

Teilen

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Donnerstag auf der Inneren Kanalstraße in Köln festgeklebt und für Verkehrschaos gesorgt.

Köln – Klima-Proteste haben am Donnerstagmorgen auf der Inneren Kanalstraße in Köln für lange Staus gesorgt. „Um kurz nach 8 Uhr haben sich sieben Personen an diesem Klima-Protest beteiligt“, erklärt die Polizei auf 24RHEIN-Nachfrage. Fünf dieser Protestlerinnen und Protestler hatten sich auf der Straße festgeklebt, woraufhin die Autos dort nicht passieren konnten, berichtet 24RHEIN. Es bildete sich ein langer Rückstau, der sich bis auf die A57 zog, so die Polizei weiter. Gegen 9:30 Uhr war die Blockade jedoch wieder aufgelöst, und der Verkehr rollte langsam wieder an.

Immer häufiger sorgen derzeit „Klima-Kleber“ für Aufsehen – auch in Köln? (Symbolbild). © Lennart Preiss/dpa

Klima-Kleber legen Innere Kanalstraße in Köln lahm – fünf Personen auf Fahrbahn festgeklebt

Was? Sieben Klima-Aktivisten haben in Köln für eine Straßensperrung gesorgt. Fünf von ihnen klebten sich auf der Inneren Kanalstraße fest und mussten von Polizei und Feuerwehr mittels Lösungsmitteln befreit werden.

Sieben Klima-Aktivisten haben in Köln für eine Straßensperrung gesorgt. Fünf von ihnen klebten sich auf der Inneren Kanalstraße fest und mussten von Polizei und Feuerwehr mittels Lösungsmitteln befreit werden. Wo? Innere Kanalstraße, auf Höhe des Gleisdreieck (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld)

Innere Kanalstraße, auf Höhe des Gleisdreieck (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld) Wann? Donnerstagmorgen, 24. November, gegen 8 Uhr

Feuerwehr und Polizei waren an dem Einsatz beteiligt und setzten Lösungsmittel ein, um die Demonstrierenden von der Straße zu „befreien“. Gegen die Aktivistinnen und Aktivisten, mutmaßlich der Gruppe „Letzte Generation“ zuzuordnen, wurden Anzeigen gestellt, weil sie gegen das Versammlungsgesetz verstießen. Zudem wurde Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr erstattet. Eine Frau aus der Aktivisten-Gruppe hatte auch nach Ende des Protests noch versucht, auf die Straße zu rennen. Sie wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei Köln bereitet sich aktuell ohnehin dezidiert auf mögliche Klima-Proteste vor. (ots/mo)