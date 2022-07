Köln streicht Buslinien – wegen Corona-Fällen und Krankmeldungen

Von: Johanna Werning

Wegen Corona-Fällen müssen in Köln erste KVB-Buslinien eingestellt werden.

Wegen Corona-Fällen muss die KVB in Köln Buslinien einstellen. Mehrere Busfahrer sind in Quarantäne. Deswegen fallen mehrere Busse jetzt ganz aus.

Köln – Eigentlich sollen Kölnerinnen und Kölner dank 9-Euro-Ticket häufiger Bus und Bahn fahren. Doch derzeit gibt es mehrere Verkehrsstörungen in Köln. „Aktuell nehmen die Ausfälle im Busbetrieb der KVB deutlich zu“, teilt das Unternehmen am Mittwoch, 6. Juli, mit. Der Grund: Zu viele Krankmeldungen bei der KVB. Mehrere Buslinien müssen vorübergehend eingestellt werden, berichtet 24RHEIN.

KVB: Diese Buslinien fahren nicht mehr ► Buslinie 171: Vom Breslauer Platz/Hauptbahnhof Köln zum Wiener Platz in Köln-Mülheim ► Buslinie 172: Von der Blaugasse (Köln-Lindenthal) zum Kölner Dom/Hauptbahnhof Köln ► Buslinie 173: Von Ostlandstraße (Köln-Lindenthal) zum Kölner Dom/Hauptbahnhof Köln ► Buslinie 179: Vom Ludwig-Quidde-Platz (Köln-Kalk) zum Bahnhof Deutz/Lanxess Arena

KVB: Busse entfallen – zu viele Busfahrer sind krank

Eigentlich versucht die KVB auch bei kurzfristigen Krankmeldungen, dass die Ausfälle so verteilt werden, „dass weiterhin ein Grundangebot in allen Bereichen der Stadt aufrechterhalten wird“, so KVB-Vorstandsvorsitzende Stefanie Haaks. „So planen wir, sogenannte Verstärkerlinien – das sind Linien, die abschnittsweise andere Bus- oder Stadtbahnlinien ergänzen – für einen begrenzten Zeitraum auszusetzen, um die Situation zu entspannen. Dadurch möchten wir vermeiden, dass einzelne Strecken übermäßig stark von den Ausfällen betroffen sind.“

Gerade im Busbetrieb ist die Situation derzeit ziemlich angespannt. Die Buslinien 171, 172, 173 und 179 werden daher ab Montag, 11. Juli, vorübergehend eingestellt – wie lange, ist noch nicht klar. „Wir setzen alles daran, unseren Fahrgästen so schnell wie möglich wieder die gesamte Fahrplanleistung in einer guten Betriebsqualität bieten zu können“, sagt Haaks weiter. Bei den KVB-Linien gibt es derzeit noch keine Einschränkungen.

Köln: Coronafälle bei der KVB – „erhöhte Krankenquote“

Grund für die vielen Erkrankungen bei der KVB: Das Coronavirus. Denn die steigenden Corona-Fälle in Köln machen sich auch bei der KVB bemerkbar. „Nach Wochen der Entspannung ist der Anstieg der Personalausfälle vor allem auf eine erhöhte Krankenquote – auch durch eine erneute Zunahme der Coronafälle – zurückzuführen“, so das Unternehmen. Auch die Quarantänefälle haben einen beeinflussen den Betriebsablauf.

Ein weiteres Problem: „Zahlreiche Sonderverkehre etwa zu Konzerten, Ersatzverkehren wegen Baustellen im Stadtbahnbereich sowie die Urlaubszeit verschärfen die Personalsituation zusätzlich“. Und da die Situation auch bei Subunternehmen – die im Ernstfall von der KVB engagiert werden – ebenfalls angespannt ist, können die Ausfälle noch schlechter kompensiert werden. (jw)