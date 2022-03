Neues Logo für Köln – aber ohne Dom

Von: Mick Oberbusch

Teilen

Na, fällt es Ihnen auf? Im neuen Logo der Stadt Köln fehlen die Domspitzen. (Montage) © YAY Images/Imago & Stadt Köln

Die Stadt Köln will ihr offizielles Logo modernisieren. Dafür verschwinden die Domspitzen, die Farbe ändert sich. Ab Sommer 2022 soll es zu sehen sein.

Köln – Dem Vorwurf, etwas „eingestaubt“ zu sein, sehen sich Politikerinnen und Politiker sowie politische Institutionen ja desöfteren gegenüber. Dagegen will die Stadt Köln nun angehen – zumindest, was das seit Jahrzehnten bekannte, offizielle Stadt-Logo betrifft. Darauf zu sehen: Der zweiköpfige Adler aus dem Stadtwappen in schwarz, ein Schritzug „Stadt Köln“ (weiß auf rot) und zwei stilisierte Domspitzen. Doch nun trifft die Stadt für ihr Logo eine Entscheidung, gegen die im echten Leben wohl ganz Köln auf die Straße gehen würde: Sie schafft den Kölner Dom ab, wie 24RHEIN berichtet.

Stadt Köln bekommt neues Logo – ohne Domspitzen

Zumindest werden die zwei Spitzen aus dem Logo entfernt, der Schriftzug künftig in rot und nicht mehr in weiß gehalten – die passenden Farben für die Millionenstadt. Doch wie kam man auf die Idee dieser Änderung, und warum ist sie anscheinend so dringend nötig? Wie die Verwaltung erklärt, hätte man im Zuge einer neuen Kommunikationsstrategie 2021 das noch aktuelle Logo von Experten einschätzen lassen – mit ernüchterndem Resultat.

Neues Logo für Köln: Bisheriges „nicht mehr zeitgemäß“

„Im Ergebnis wurden das über 20 Jahre alte Logo und der gesamte Markenauftritt inklusive des Corporate Designs als nicht mehr zeitgemäß beurteilt. Insbesondere erfüllen der Markenauftritt und das Logo nicht mehr die modernen Anforderungen, insbesondere mit Blick auf digitale Anwendungen wie beim Internetauftritt und im Social-Media-Bereich“, erklärt die Stadt ihre Entscheidung. Künftig soll der neue Stadt-Logo „prägnant, wiedererkennbar und crossmedial einsetzbar sein“, wie die Verwaltung weiter erklärt.

Verantwortlich für die neue Optik ist die Agentur „Boros“, die den Gestaltungswettbewerb 2021 gewonnen hat. Bleibt noch die Frage: Was hat die Agentur gegen die Domspitzen, dass man diese gleich aus dem Logo verbannen musste? Nunja, so ganz verschwindet er dann doch nicht. „Die Domspitzen aus dem bisherigen Logo werden im modernisierten Markenaufritt eine neue und prominente Funktion haben“, erklärt die Verwaltung.

Neues Logo der Stadt Köln ab Sommer nach und nach sichtbar

Zukünftig sollen die Domspitzen auf allen Plakaten, Broschüren, Aushängen und Social-Media-Beiträgen als wiederkehrendes Kommunikationsmerkmal zu sehen sein (siehe Anwendungsbeispiele). Intern wird das Logo bereits seit dem 28. März verwendet und ersetzt das alte. Kölnerinnen und Kölner müssen sich da noch etwas gedulden. Erst ab Sommer 2022 soll der aktualisierte Markenauftritt nach und nach auch nach außen sichtbar werden, heißt es seitens der Stadt. (mo) 24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.