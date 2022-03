Köln: Mann (25) auf offener Straße niedergeschossen

Von: Oliver Schmitz

Der mutmaßliche Schütze ist wohl auf der Flucht. (Symbolbild) © IMAGO/ITAR-TASS

In Köln ist ein Mann auf der Taunusstraße in Humboldt/Gremberg niedergeschossen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. So soll der Täter aussehen.

Köln – Polizeieinsatz in Köln: Am Donnerstagabend (10. März) ist in Humboldt/Gremberg (Stadtbezirk Kalk) ein 25-jähriger Mann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. „Er wurde auf der Taunusstraße angeschossen und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht“, sagte ein Polizei-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage, wie 24RHEIN berichtet.

Nach der Zeugen-Befragung sucht die Polizei nun den mutmaßlichen Täter. Vieles sei aber noch unklar und blieb es auch am Morgen nach der Tat. Wie die Polizei Köln auf Nachfrage mitteilte, befinde er sich noch immer in Lebensgefahr und im Krankenhaus, die Ermittlungen laufen weiter. Weitere Hintergründe seien jedoch noch nicht bekannt.

Schüsse in Köln: Täter auf der Flucht – Fahndung läuft

Geschlecht : männlich

: männlich Größe : 1,70 Meter

: 1,70 Meter Haare : kurz, schwarz

: kurz, schwarz Kleidung: braune Jacke und braune Hose

Auch einen Tag nach dem Vorfall läuft die Fahndung nach einem Flüchtigen, bei dem es sich wohl um den Täter handelt. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Polizei sucht zusätzlich mithilfe von Diensthunden nach möglichen Spuren vor Ort. Zeugen können Hinweise entweder unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an „poststelle.koeln@polizei.nrw.de“ abgeben.

Schüsse in Köln: Polizei prüft Zusammenhang mit Messer-Attacke

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun, ob es einen Zusammenhang mit der Messer-Attacke im naheliegenden Köln-Höhenberg gebe, die sich nur Stunden zuvor ereignet hatte. Dabei soll es einen Streit mit mutmaßlich mehreren beteiligten Männern im Stadtteil Höhenberg gegeben haben. Ein 37-Jähriger wurde danach mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Personen sollen geflüchtet sein.

Bislang gebe es aber keine konkreten Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Taten, sagte ein Sprecher. (os mit ots) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA