Mann schießt auf spielende Kinder vor seinem Haus

Großeinsatz der Polizei in Lindweiler

Von Benjamin Stroka schließen

Ein 68-jähriger Mann soll in Köln auf Kinder geschossen haben, die vor seinem Haus spielten. Die Polizei nahm den Betrunkenen fest. Verletzt wurde niemand.

Köln – In Köln-Lindweiler gab es am Dienstag einen großen Polizeieinsatz. Dort soll ein Mann (68) vor seinem Haus auf spielende Kinder geschossen haben. Der Schuss soll aus etwa zehn Metern Entfernung abgefeuert worden sein. Die Kinder wurden nicht verletzt, berichtet 24RHEIN.

Köln: Mann schießt auf spielende Kinder – Polizeieinsatz in Lindweiler

Der 68 Jahre alte Mann sei am Dienstagnachmittag (6. September) gegen 17:30 Uhr aus seinem Haus Haus in Lindweiler (Stadtbezirk Köln-Chorweiler) gekommen und habe dann auf die spielenden Kinder geschossen, berichtet die Polizei Köln. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte sperrten den Bereich großräumig ab. Da zunächst nicht klar war, ob der Mann mit einer scharfen Waffe geschossen hatte, legten die Polizisten schusssichere Westen an.

Der offenbar betrunkene Mann kam danach auf seinen Balkon. Polizisten verwickelten ihn in ein Gespräch, während andere Einsatzkräfte in die Wohnung des 68-Jährigen gingen. Dort wurde der Mann widerstandslos festgenommen. In seiner Wohnung wurden zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Der 68-Jährige besitzt laut Polizeiangaben einen kleinen Waffenschein. (bs/ots)