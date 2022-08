Rollifahrer rastet aus und schmeißt Rollstuhl vor S-Bahn

Von: Thomas Kemmerer

Am Bahnhof Köln/Deutz hat ein Rollifahrer vor Wut seinen Rollstuhl in die Gleise gestoßen. Ein Zug der Linie S12 musste eine Notbremsung einlegen.

Köln – Ein Rollstuhlfahrer hat am Bahnhof Köln Messe/Deutz in Köln für die Notbremsung einer S-Bahn gesorgt. In der Nacht von Sonntag auf Montag (29. August) regte sich der 59 Jahre alte Mann so sehr über einen defekten Aufzug auf, dass er vor Wut seinen Rollstuhl auf die Gleise gestoßen hat, berichtet 24RHEIN.

Bahnhof Köln/Deutz: Rollifahrer stößt Rollstuhl auf Gleise

Der Rollstuhlfahrer war nach Polizeiangaben Montagnacht gegen 1:30 Uhr am Gleis 10 des Bahnhofs Köln Messe/Deutz. Dort wollte er den Aufzug nutzen. Der war allerdings defekt. Der Mann rastete daraufhin regelrecht aus.

Er habe sich laut Polizei so sehr über den defekten Fahrstuhl geärgert, „dass er aus seinem Rollstuhl aufstand und diesen in die Gleise stieß“. Das Gleis verließ der 59-Jährige daraufhin über die Treppen. Der Lokführer einer S-Bahn der Linie S12 bemerkte einen Gegenstand in den Gleisen und musste eine Notbremsung einlegen.

Die Bundespolizei war schnell vor Ort und konnte den Verdächtigen stellen. Gegen ihn wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.