„Auf dem Rücken von Toten“ – Kölner Brauerei boykottiert Fußball-WM in Katar

Von: Oliver Schmitz

In allen Gaststätten von Mühlen Kölsch wie auch der Brauerei zur Malzmühle wird die Fußball-WM 2022 in Katar nicht übertragen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Fußball-Boykott in Köln: Die Brauerei Mühlen Kölsch wird keine Spiele der WM 2022 in Katar zu zeigen. Das betrifft viele beliebte Brauhäuser.

Köln – Bereits jetzt wird die Fußball-WM 2022 in die Geschichte eingehen. Nicht nur ist es das erste Turnier, das im Winter stattfindet, sondern auch das umstrittenste. Denn im Zuge der Vorbereitungen wie vor allem der Stadionbauten finden im Gastgeberland Katar offensichtlich etliche Menschenrechtsverletzungen statt. Etwas, was Mühlen Kölsch aus Köln nicht einfach so hinnehmen möchte. „Wir haben uns entschieden, auf Fußballübertragungen der WM in allen unseren Gastronomien zu verzichten!“, teilte die Traditionsbrauerei am Freitag (16. September) auf Facebook mit. Dazu gehört unter anderem das beliebte „Brauhaus zur Malzmühle“ am Heumarkt in Köln, wie 24RHEIN berichtet.

Der WM-Boykott wirkt sich auf alle Gaststätten und Kölsch-Kneipen der Mühlen-Brauerei aus. An allen Standorten wird es keine TV-Übertragung von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar geben. Das Turnier findet vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 statt.

Mühlen Kölsch Malzmühle Köln , Heumarkt 6, 50667 Köln

, Heumarkt 6, 50667 Köln Mühlen Kölsch ANNO 1858 , Heumarkt 6, 50667 Köln

, Heumarkt 6, 50667 Köln Mühlen Kölsch MühlenBar , Heumarkt 6, 50667 Köln

, Heumarkt 6, 50667 Köln Brauhaus Pütz Köln , Engelbertstraße 67, 50674 Köln

, Engelbertstraße 67, 50674 Köln Brauhaus Em Kolsche Boor , Eigelstein 121-123, 50668 Köln

, Eigelstein 121-123, 50668 Köln BRAUWELT KÖLN, Kalker Hauptstraße 260/262, 51103 Köln

Mühlen Kölsch will nicht heuchlerisch sein

Nicht nur Köln, sondern auch die Kölsch-Brauerei Mühlen steht laut eigenen Aussagen „schon immer für Vielfalt, Völkerverständigung und Weltoffenheit steht“. Aus diesem Grund hat sich der Bier-Hersteller nun entschieden, klar Stellung gegen die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu nehmen. Unter anderem in Düsseldorf hat ebenfalls eine Traditionsbrauerei sich zuvor bereits für den WM-Boykott entschieden.

In dem Facebook-Post erklärte Mühlen Kölsch die Boykott-Entscheidung wie folgt: „Wir können nicht einfach die Ukraine-Flaggen an unserer Fassade gegen Deutschland-Fahnen austauschen und so tun, als sei alles gut! Die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland und das Leid der zahlreichen Gastarbeiter sind nicht mit unseren Werten vereinbar“. Dabei beruft sich die Kölner Brauerei Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, welche seit Jahren von „katastrophalen Zuständen auf den Baustellen der WM-Stadien“ berichtet.

Die kommende Fußball-WM in Katar würde deshalb „buchstäblich auf dem Rücken von mehr als 6500 Toten ausgetragen, die seit dem Zuschlag für Katar auf den dortigen Baustellen unter den unmenschlichen Bedingungen gestorben sind“, schreibt Mühlen Kölsch.

WM-Boykott von Mühlen Kölsch: Auch andere Kölner Kneipen ohne TV-Übertragung

Auch viele andere Kölner Kneipen haben bereits einen Boykott für TV-Übertragungen der WM 2022 in Katar angekündigt. Dazu gehören das „Chlodwig Eck“ und die „Lotta“ in der Südstadt, das „Low Budget“ im Belgischen Viertel oder „Die Oper“ im Komponisten-Viertel.

Für die Boykott-Entscheidungen gab es vor allem vielen positiven Zuspruch. „Großen Respekt für diese Entscheidung. Ich hoffe, viele werden diesem Beispiel folgen", schrieb ein User unter dem Facebook-Post von Mühlen Kölsch. Ein weiterer schrieb: „Mega!!!! Stark!!! Jetzt geh ich erstmal Kasten Mühlen Kölsch kaufen."