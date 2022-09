Bluttat in Köln: Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Messerattacke

Von Nina Büchs schließen

Bei einem Streit in Köln-Mülheim wurde ein Mann (42) lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang zwei Männer, die vom Tatort geflüchtet sind.

Köln – Am Donnerstagabend, 15. September, hat die Polizei einen 42-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Köln mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden. Der Wohnungsbesitzer (37) konnte noch am Tatort an der Deutz-Mülheimer Straße festgenommen werden, so die Polizei. Der 42-Jährige befindet sich in einer Klinik in intensivmedizinischer Behandlung, berichtet 24RHEIN.

Köln: Mann (42) mit Schnittverletzung aufgefunden – Streit bei Drogengeschäft?

„Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 21 Uhr die Polizei gerufen, als sie einen lautstarken Streit in der Wohnung hörten“, berichtet die Polizei Köln. Es werde aktuell geprüft, ob ein vorangegangenes Drogengeschäft der Auslöser des Streits gewesen sein könnte, heißt es weiter. In der Wohnung fanden die Beamten Betäubungsmitteln und mehrere tausend Euro Bargeld.

Köln: Mann (42) lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht nach zwei Männern

„Die Ermittler prüfen in diesem Zusammenhang den Hinweis auf zwei kräftige, mit Jogginganzügen bekleidete Männer, die zum Tatzeitpunkt aus der Wohnung im Stadtbezirk Köln-Mülheim geflüchtet sein sollen“, teilt die Polizei mit. Einer der beiden soll schwarze Haare und einen schwarzen Bart haben, der andere soll graue Haare und einen grauen Bart haben.

Ob die Männer an der Tat beteiligt waren, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zum Tatgeschehen und den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden. (nb)