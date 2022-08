Mann (19) bedroht Taxifahrer mit Pistole – und flieht in Bus

Ein Taxifahrer in Köln ist am Donnerstag (11. August) von einem 19-Jährigen bedroht und verprügelt worden (Symbolbild). © Jens Wolf/dpa

Überfall in Köln: Ein 19-Jähriger hat einen Taxifahrer mit einer Gaspistole bedroht. Seine anschließende Flucht endete in einem KVB-Bus.

Köln – Diese Flucht ging gehörig schief: Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer am Donnerstagnachmittag (11. August) in Köln-Niehl (Stadtbezirk Nippes) haben Polizisten einen 19 Jahre Tatverdächtigen kurz darauf in einem KVB-Linienbus festgenommen, berichtet 24RHEIN.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann nach einer Taxifahrt vom Kölner Hauptbahnhof zur Geestemünderstraße den Fahrer gegen 15:15 Uhr mit einer Gaspistole bedroht und die Tageseinnahmen geraubt haben. Der Überfallene sah den Unbekannten in den Bus steigen, nahm die Verfolgung auf und wählte den Notruf „110“.

Köln: Taxifahrer mit Gaspistole bedroht – dann flüchtete der Täter (19) mit der KVB

Ein Streifenteam stoppten das Fahrzeug wenige hundert Meter weiter und fanden bei dem Fahrgast neben der Pistole, ein Springmesser sowie das erbeutete Bargeld. Der Festgenommene hat keinen festen Wohnsitz und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Derzeit wird nach einer Schlägerei in einem Internetcafé in Köln zudem noch ein weiterer Täter gesucht. (ots/mo)