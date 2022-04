Köln: Frau (36) von Ex getötet? Mann wegen Totschlag in Haft

Von: Johanna Werning

In einer Wohnung in Köln-Nippes wurde eine tote Frau gefunden (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Am Montag wurde in Köln-Nippes eine leblose Frau in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei hat einen 41-Jährigen festgenommen. Er soll der Ex-Partner des Opfers sein.

Köln – Am Ostermontag, 18. April, haben Polizisten eine leblose 36-Jährige in einer Wohnung in Köln-Nippes* gefunden. „Ersten Ermittlungen zufolge alarmierten Anwohner der Mauenheimer Straße gegen 16:45 Uhr die Polizei über Streitigkeiten in der Wohnung“, erklären Polizei und Staatsanwaltschaft Köln* am späten Montagabend. Am Dienstag nennt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von 24RHEIN weitere Details – auch zum „dringend Tatverdächtigen“.

Tote Frau in Köln-Nippes: Polizei nimmt 41-Jährigen fest – Tatvorwurf: Totschlag

Beim Eintreffen in Köln-Nippes entdeckten die Polizisten am Montag die leblose Frau, berichtet 24RHEIN*. „Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Eine Mordkommission ist eingerichtet und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen“, so Polizei und Staatsanwaltschaft noch am Montag. Man gehe von einem „mutmaßlichen Tötungsdelikt“ aus. Bereits am Montagnachmittag wurde ein 41-jähriger Kölner in Nippes festgenommen. Der Tatvorwurf: „Totschlag“, sagt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von 24RHEIN.

Köln: Tote Frau in Nippes – war ihr Ex-Partner der Täter?

Der Kölner gilt laut Staatsanwaltschaft als „dringend tatverdächtig“. Der 41-Jährige und das Opfer seien in der Vergangenheit ein Paar gewesen. Zuletzt waren sie jedoch „getrennt lebend“. Die 36-Jährige lebte mit ihren zwei Kindern in Köln-Nippes, erklärt die Staatsanwaltschaft weiter. „Ob er der Vater von den Kindern ist, wissen wir noch nicht. Wir gehen aber davon aus.“

Stadt-Bezirk Köln-Nippes Fläche: 31,75 km² Bevölkerungsdichte: 3735 Einwohner/km² Einwohner: 118.577 (31. Dez. 2019) Eingemeindung: 1888 Koordinaten: 50° 57′ 52″ N, 6° 57′ 30″ O

Köln: Tote Frau in Nippes – Tatverdächtiger ruft Notruf

Aktuell laufen noch die Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand habe der 41-Jährige selbst den „Notruf getätigt und sich gestellt“, erklärt die Staatsanwaltschaft am Dienstag gegenüber 24RHEIN weiter. Allerdings werde der Notruf aktuell noch ausgewertet.

Der Tatverdächtige habe sich gestern vor der Wohnung ohne Gegenwehr von der Polizei festnehmen lassen. Der 41-Jährige ist auch weiterhin in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird jetzt wegen Totschlags ermittelt. Ein Geständnis habe er noch nicht abgelegt. (jw mit ots) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Dieser Text wurde zuletzt am 19. April aktualisiert. Neuerung: Weitere Details von der Staatsanwaltschaft: Opfer und Tatverdächtiger kannten sich. Aktueller Ermittlungsstand. 41-Jähriger auch weiterhin in Untersuchungshaft.