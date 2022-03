Papageien-Alarm in Köln: Ausgerechnet am Rheinufer machen sie alles dreckig

Von: Mick Oberbusch

Am Kölner Rheinufer (Höhe Malakoffturm) sorgen Papageien seit Längerem für ganz schön viel Dreck auf dem Boden (Montage). © Blickwinkel/Horst & Galuschka/Imago

Die Umgestaltung der Promenade des Rheinufers in Köln schreitet voran. Dennoch stehen die Planer noch vor Problemen – dank Papageien, die sich auf dem neuen Bodenbelag erleichtern.

Köln – Die Promenade am Rheinufer ist einer der beliebtesten Plätze in Köln, wenn es darum geht, bei sonnigem Wetter ein wenig durch die Kölner Innenstadt zu spazieren. Um dieses Erlebnis noch schöner zu gestalten, soll die Rheinuferpromenade zwischen der Deutzer Brücke und dem Malakoffturm umgestaltet werden. Und sauber gemacht werden – weil eine bestimmte Papageienrasse dort für Dreck sorgt, wie 24RHEIN berichtet.

Halsbandsittich (Vogel) Gewicht 130 Gramm (Erwachsener) Familie Eigentliche Papageien (Psittacidae) Gattung Edelsittiche (Psittacula)

Köln: Rheinufer wird umgestaltet – Papageien sorgen für Dreck

Konkrekt damit gemeint ist die Verunreinigungen durch Papageien, die am Rheinufer ihr Geschäft verrichten und so Dreck produzieren. „Im Zuge der Arbeiten im ersten Bauabschnitt ist aufgefallen, dass sich im Bereich der Deutzer Brücke große Populationen von Halsbandsittichen in den Bäumen aufhalten. Durch die Vögel kommt es zu erheblichen Verunreinigungen des Umfeldes, einschließlich des neuen Bodenbelags“, erklärt die Stadt, die gegen das Problem nun im Zuge des Umbaus vorgehen und erst einmal so richtig saubermachen will.

Rheinpromenade in Köln wird zwischen Deutzer Brücke und Malakoffturm saniert

Ziel des Umbaus an der Rheinuferpromenade zwischen Deutzer Brücke und dem Malakoffturm soll zudem sein, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, die Barrierefreiheit zu optimieren und für Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr zu sorgen. „Die Einrichtung des nächsten Bauabschnittes steht unmittelbar bevor und erfolgt in der Nacht von Mittwoch, 23. März, auf Donnerstag, 24. März 2022“, heißt es weiter. In der anschließenden Bauphase, die voraussichtlich rund elf Monate dauern wird, wird dann unter Sperrung der Promenade im Abschnitt zwischen Maritim Hotel/Heumarkt und Filzengraben gearbeitet. „In dieser Phase werden Fußgängerinnen und Fußgänger auf dem vorhandenen straßenbegleitenden Radweg geführt.“

Eine Umleitung, wie es sie am Rheinufer in Köln im Zuge des Umbaus bereits im August 2021 gegeben hatte. Ein Radweg für den Richtung Altstadt als auch Richtung Südstadt fahrenden Radverkehr werde auf der rechten Fahrspur der Rheinuferstraße angelegt. Diese Verkehrsführung wird ab Freitag, 25. März 2022, erfolgen. Bereits im April 2021 war es an der Promenade des Rheinufers in Köln zu Sperrungen gekommen.

Papageien am Rheinufer in Köln: Reinigungskonzept gegen Vogel-„Geschäfte“

„Zur Verbesserung der Situation wurde im Zuge der laufenden Arbeiten auf den Einbau einer gebundenen Pflasterfuge zurückgegriffen. Durch dieses festere Verbundmaterial lässt sich die Reinigung der Bodenflächen besser und nachhaltiger bewerkstelligen. Ein auf diese besondere Situation abgestimmtes Reinigungskonzept wird zurzeit erarbeitet.“ Damit Kölnerinnen und Kölner das Rheinufer bald wieder gänzlich ohne Papageien-Geschäft genießen können. (mo) 24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.