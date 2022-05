In Köln leben wilde Papageien – jetzt bekommen sie einen eigenen Song

Von: Mick Oberbusch

Eko Fresh und Kasalla haben einen gemeinsamen Song gemacht – über die grünen Papageien in Köln (IDZRW-Montage). © nicepix.world/Imago & Future Image/Imago & Imagebroker/Imago

Den grünen Papageien, die aus Köln nicht wegzudenken sind, haben die Band Kasalla und Rapper Eko Fresh nun einen gemeinsamen Song gewidmet.

Köln – Kollaborationen zwischen Gesangs-Künstlerinnen und -Künstlern sowie Rappern sind in der Musikszene längst nichts Außergewöhnliches mehr. Auf internationaler Ebene erinnert man sich beispielsweise an gemeinsame Songs von Eminem und Rihanna oder Jay-Z und Alicia Keys. Dass diese Rap/Sänger-Kombo auch auf Kölsch super funktioniert, beweisen nun die kölsche Rockband Kasalla und Rapper Eko Fresh, die mit „Jröne Papajeie“ einen gemeinsamen, an diesem Dienstag (31. Mai) erscheinenden Köln-Song herausgebracht haben.

Eko Fresh und Kasalla singen über Kölner Papageien

Inhaltlich geht es, wie der Titel nahelegt, um die grünen Papageien, die unter anderem am Rheinufer in Köln zu Hause sind, berichtet 24RHEIN. Und auch, dass die exotischen Stadtvögel dort mitunter für jede Menge Dreck sorgen, hat Band und Rapper nicht von einer gemeinsamen Hymne für die Tiere abgehalten. „Üvver den Dächern minger Stadt fliejen Jröne Papajeie“, singt Kasalla-Frontmann Bastian Campmann im Refrain, Eko Fresh schiebt unter anderem mit der Liedzeile „Yalla Yalla, Eko und Kasalla“ einen gewohnt starken Rap-Part hinterher.

Für den in Köln geborenen und in Mönchengladbach sowie dem Kölner Stadtteil Kalk aufgewachsenen Rapper, der bürgerlich Ekrem Bora heißt, ist es bei Weitem nicht die erste Kombo mit einem erfolgreichen Gesangskünstler. Im vergangenen Jahr dichtete er den Hit des Musiker Dante Thomas, „Miss California“, auf „Miss Köllefornia“ um und kam damit bei seinen Fans super an. Für Kasalla ist es so gesehen der erste Ausflug in ein anderes Genre – den sie jedoch mit Erfolg meistern.

Kasalla – fünfköpfige Kölschrock-Band aus Köln Kasalla gründete sich 2011 und ist seitdem vor allem aus dem Kölner Karneval bekannt. Die Musikgenres der fünfköpfigen Gruppe sind Kölschrock und Karnevalsmusik. Die Band besteht aus den Mitgliedern Bastian Campmann (Gesang), Flo Peil (Gitarre), Rene Schwiers (Keyboard), Sebastian Wagner (Bass) und Nils Plum (Schlagzeug).

Kasalla und Eko Fresh mit Song über „Grüne Papageien“ in Köln

Eko Fresh – kölscher Rapper mit türkischen Wurzeln Eko Fresh, geboren am 3. September 1983 in Köln, gehört seit Anfang der 2000er Jahre zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern in Deutschland. Er ist Inhaber des Independent-Labels „German Dream“ und veröffentlichte in seiner Karriere bereits ganze elf Studioalben. Mit dem Longplayer „Eksodus“ schaffte er es 2013 sogar bis auf Platz Eins der deutschen Album-Charts.

Der Song „Jröne Papajeie“ ist auf YouTube und Spotify bereits abrufbar, das dazugehörige Musikvideo wird am Dienstag, den 31. Mai, um 18 Uhr auf der Video-Plattform veröffentlicht. Der Song ist übrigens der Vorbote des neuen Kasalla-Albums „Rudeldiere“, welches am 17. Juni 2022 erscheint. Hits daraus wird die Band sicher auch beim großen Konzert im RheinEnergie-Stadion am 17. Juni zum Besten geben. Und vielleicht schaut Eko Fresh ja auch für einen kleinen Gastauftritt in Müngersdorf vorbei. (mo)