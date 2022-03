„Rechtsloser Zustand“ in Köln: Überall Lärm, Party-Chaos und Dreck – Bürgermeister sucht nach Lösungen

Teilen

Im Zülpicher Viertel in Köln kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, so Bezirksbürgermeister Hupke (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Das Kwartier Latäng in Köln verwandelt sich immer mehr zur Feiermeile – inklusive Dreck, Lärm und Vandalismus. Anwohner und Bezirksbürgermeister haben jetzt genug.

Köln – Köln* gilt als Hochburg der Jecken, doch auch abseits der 5. Jahreszeit wird in den einzelnen Party-Meilen häufig gefeiert. Vor allem in einem Bereich geht es wild zu: Im Kwartier Latäng, besser bekannt als Zülpicher Viertel, herrscht mittlerweile beinahe an jedem Wochenende der Ausnahmezustand, sagt Bezirksbürgermeister Andreas Hupke.

24RHEIN* hat mit Bezirksbürgermeister Andreas Hupke über das Party-Chaos im Zülpicher Viertel gesprochen.

„Ich bin 20 Jahre lang Bezirksbürgermeister und muss immer mehr mit ansehen, wie das Viertel herunterkommt. Das ist erschreckend“, so der Grünen-Politiker weiter. Auch Anwohner beschweren sich zunehmend über die katastrophalen Zustände abseits vom Kölner Karneval*. „Es gab Erbrochenes auf der Straße, Türen wurden eingedrückt, Scheiben eingeschlagen, es stank nach Urin, Feiernde hinterließen Fäkalien in Eingangsbereichen“, so Hupke weiter.

Doch damit soll nun Schluss sein. Bei einer Bürgerversammlung wurden erste Lösungen diskutiert – unter anderem ein Verkaufsverbot von Alkohol in dem Bereich in Köln-Innenstadt*. (jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA