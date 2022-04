Wegen Ukraine-Krieg: Köln sagt weiteren Probealarm ab

Von: Johanna Werning

In Köln wurde ein weiterer Probealarm nun abgesagt (Symbolbild) © Horst Galuschka/Imago & Sylvio Dittrich/Imago

Die Stadt Köln hat gleich zwei Warntage endgültig abgesagt. Betroffen sind die Probealarme im Juni und im September. Der Grund: der Krieg in der Ukraine.

Köln – Immer wieder findet in Köln, in ganz NRW oder bundesweit ein Warntag statt. So sollen die jeweiligen Sirenen technisch überprüft werden. Außerdem soll die Bevölkerung für das Verhalten im Ernstfall sensibilisiert werden. Doch die Stadt Köln sagt die nächsten beiden Warntage ab – wegen des Ukraine-Kriegs, wie 24RHEIN berichtet.

Köln sagt Probealarm ab: Zwei Warntage betroffen – wegen Ukraine-Krieg

Eigentlich sollten am Samstag, 4. Juni, und am Donnerstag, 8. September, in ganz Köln die Sirenen aufheulen. 13 Minuten würde der Probealarm dann andauern – mit jeweils zwei fünfminütigen Pausen. Doch jetzt fallen beide Warntage aus. „Der Probealarm im Juni und September werden nun nicht durchgeführt. Grund ist wie auch bei den landesweiten Probealarmen der Krieg in der Ukraine“, erklärt eine Sprecherin der Stadt Köln.

Wann es stattdessen einen Warntag in Köln gibt, ist noch nicht klar. Aktuell weist die Stadt auf ihrer Internetseite noch auf den bundesweiten Warntag im September hin (Stand: 26. April).

Ablauf des Probealarms in Köln Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Danach erfolgt erneut eine fünfminütige Pause. Der Probealarm endet mit einem einminütigen Entwarnungsdauerton.

Köln: Probealarm abgesagt – „wäre gerade im Moment sehr wichtig, sie zu testen“

Mit der Entscheidung, den Probealarm abzusagen, ist Köln nicht alleine. Der landesweite Probealarm in NRW, der eigentlich Anfang März stattfinden sollte, wurde ebenfalls abgesagt. Der Grund auch hier: Der Ukraine-Krieg. Es gehe darum, eine „Verunsicherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretation“ zu vermeiden, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dazu mit.

Doch nicht überall trifft das auf Verständnis: „Und wenn es zum Ernstfall kommen sollte, wissen wir nicht, ob die Sirenen funktionieren", schreibt ein Facebook-Nutzer auf der Facebookseite von 24RHEIN. Eine weitere Userin schreibt: „Bei uns haben sie letztes Mal nicht funktioniert, wäre gerade im Moment sehr wichtig, sie zu testen." (jw)