Hochwasser in Köln: Rhein steigt weiter – erste Folgen

Von: Constanze Julita

Der Rhein bei Köln erreicht am Montagvormittag einen Stand von 6,22 Metern. Erste Maßnahmen wurden nach Überschreitung der Hochwassermarke I eingeleitet.

Köln – Am Montagvormittag (16. Januar 2023) erreicht der Rhein bei Köln einen Stand von 6,22 Metern. Damit ist die erste Hochwassermarke von 6,20 Metern überschritten worden. Grund hierfür, ist der weiter anhaltende Dauerregen der vergangenen Tage. Seit Tagen steigt der Pegel des Rheins in Köln bereits. Nun werden die ersten Maßnahmen in Folge des Hochwassers eingeleitet. Für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen, berichtet 24RHEIN.

Hochwasser: Kölner Rheinpegel liegt bei 6,22 Metern – Schiffsverkehr eingeschränkt

Der Kölner Rhein erreicht am 16. Januar 2023 um 11 Uhr einen Pegel von 6,22 Metern. Gegen 14 Uhr lag der Pegel bereits bei 6,30 Meter. Damit wurde die erste Hochwassermarke 1 erreicht. Laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), dürfen Schiffe im Bereich Köln eine Geschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten und nur noch in der Mitte des Rheins fahren. Wie Christian Hellbach, Sprecher des WSA berichtet, handelt es sich dabei um „eine ganz normale Hochwasserwelle zu Jahresbeginn, die Schifffahrt stellt sich darauf ein“. Erst Ende Dezember sorgte eine kleine Hochwasserwelle in Köln für kleinere Überschwemmungen.

Rhein in Köln: Hochwasser – Wasserstand soll weiter ansteigen

Wer zum Beispiel am Sonntag am Rhein spazieren war, konnte, wie hier im Bereich Ensen, den hohen Wasserstand sehen. © 24RHEIN

Der Wasserstand werde voraussichtlich noch zwei Tage lang weiter steigen, sagte Hellbach. Die Hochwassermarke zwei, ab der die Schifffahrt eingestellt werden muss, werde aber voraussichtlich nicht erreicht. Die Marke liegt in Köln bei 8,30 Meter.

Maßnahmen wegen Hochwasser: Was jetzt in Köln passiert

Die Stadt Köln hat aufgrund der Hochwassermarke I die ersten Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Dazu gehört die Sperrung der Fuß- und Radwege in der Nähe des Rheins. Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen wurde zudem ein Steg und ein Hubtor aufgebaut. Nach den Niederschlagsprognosen rechne die Stadt bis Mitte der Woche mit einem Wasserstand unterhalb von sieben Meter, also deutlich von der Hochwassermarke zwei entfernt.

Bei 2,97 Meter: Normalstand (10-Jahres-Mittelwert, statistisch berechnet)

Normalstand (10-Jahres-Mittelwert, statistisch berechnet) Ab 4,50 Meter: Im Kanalnetz werden erste Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt.

Im Kanalnetz werden erste Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt. Ab 5 Meter: Unterer Bereich des Rheinboulevards wird gesperrt.

Unterer Bereich des Rheinboulevards wird gesperrt. Ab 5,50 Meter: Der Weg unmittelbar am Ufer vom Rhein ist stellenweise schon angeflutet und muss bereits abgesperrt sein.

Der Weg unmittelbar am Ufer vom Rhein ist stellenweise schon angeflutet und muss bereits abgesperrt sein. Ab 5,80 Meter: Parkplatz an der Bastei ist überflutet.

Parkplatz an der Bastei ist überflutet. Ab 6,20 Meter: Hochwassermarke 1, Schiffe dürfen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit (nicht mehr als 20 km/h) und möglichst in der Mitte des Rheins fahren.

Hochwassermarke 1, Schiffe dürfen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit (nicht mehr als 20 km/h) und möglichst in der Mitte des Rheins fahren. Ab 6,80 Meter: Das Hubtor in Köln Rodenkirchen muss geschlossen sein.

Das Hubtor in Köln Rodenkirchen muss geschlossen sein. Ab 7 Meter: Im Rodenkirchener Auenviertel werden erste mobile Wände aufgebaut; in Porz Zündorf wird die Groov geflutet

Im Rodenkirchener Auenviertel werden erste mobile Wände aufgebaut; in Porz Zündorf wird die Groov geflutet Ab 8,10 Meter: Rheinufer-Promenade der Altstadt (Kölner Innenstadt) wird angeflutet.

Rheinufer-Promenade der Altstadt (Kölner Innenstadt) wird angeflutet. Ab 8,30 Meter: Hochwassermarke 2, der Schiffsverkehr wird gesperrt.

Hochwassermarke 2, der Schiffsverkehr wird gesperrt. Ab 8,50 Meter: Kasselberg in Merkenich (Köln Chorweiler) wird vom Hochwasser umschlossen und zu einer Insel. Der Stadtteil ist nur noch mit watfähigen Fahrzeugen, bzw. mit Booten zu erreichen (Fahrdienst).

Kasselberg in Merkenich (Köln Chorweiler) wird vom Hochwasser umschlossen und zu einer Insel. Der Stadtteil ist nur noch mit watfähigen Fahrzeugen, bzw. mit Booten zu erreichen (Fahrdienst). Ab 10 Meter: Der Rheinufertunnel ist geschlossen.

Der Rheinufertunnel ist geschlossen. Quelle: Stadtentwässerungsbetriebe Köln

Mehrere Flüsse in NRW von Hochwasser betroffen

In NRW gab es an kleineren Flüssen zeitgleich an elf von 87 Pegeln Hochwassermeldungen. Unter anderem an der Sieg, der Lenne und der Volme wurde Hochwasser der Stufe eins von vier gemeldet. In der Nähe der Landesgrenze für Rheinland-Pfalz für den Rhein und die Sieg wurden sogar zwei amtliche Hochwasserwarnungen bekannt gegeben. (cj mit dpa)