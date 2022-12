Auto erfasst wartenden Mann an Bushaltestelle – lebensgefährlich verletzt

Von: Mick Oberbusch

Ein Mann wurde in Köln schwer verletzt, als er an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst wurde. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

In Köln-Riehl hat sich auf der Boltensternstraße ein Unfall an einer Bushaltestelle ereignet. Ein wartender Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Köln – Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Riehl (Stadtbezirk Köln-Nippes): Am Montagnachmittag (12. Dezember) hat eine Autofahrerin (68) auf der Boltensternstraße einen 84-jährigen Fußgänger in Höhe einer Bushaltestelle mit ihrem Peugeot erfasst. „Rettungskräfte fuhren den Senior mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus“, so die Polizei weiter. Aus noch ungeklärtem Grund war die in Richtung Niehler Ei fahrende Frau gegen 14:30 Uhr in Höhe der Hertha-Kraus-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Riehl – Mann an Bushaltestelle lebensgefährlich verletzt

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz und sichert die Unfallspuren. Die Boltensternstraße ist gen Norden, in Richtung Niehler Ei, derzeit komplett gesperrt. Bereits in der Nacht zu Sonntag hatte es im Stadtbezirk Köln-Mülheim einen schweren Unfall gegeben. (mo)