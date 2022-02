Amok-Alarm an Kölner Schule: Polizei macht Munitions-Fund - Schüler in Sicherheit gebracht

Von: Jennifer Lanzinger

An einer Kölner Schule läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz, ein Amok-Alarm wurde ausgelöst. Die Polizei spricht davon, dass sich Schüler in den Räumen verbarrikadiert hätten.

Schüler hatten sich zunächst in Klassenräumen eingesperrt.

Die Polizei meldet den Fund von Softair-Munition (siehe Update vom 4. Februar, 12.50 Uhr).

Update vom 4. Februar, 13.30 Uhr: Alle Schüler und Lehrer wurden sowohl aus der Gesamtschule als auch aus der benachbarten Grundschule mittlerweile in Sicherheit gebracht. Wie die Polizei auf Twitter weiter erklärt, werde ein Zusammenhang zwischen dem Alarm und dem Munitions-Fund aktuell weiter geprüft. Die Polizei betont jedoch: „Bisher haben wir keine Hinweise darauf, dass eine reale Bedrohungssituation bestanden hat.“

Update vom 4. Februar, 13.15 Uhr: Nun wurden auch die Schüler einer benachbarten Grundschule in Sicherheit gebracht. Auch hierbei sollen sich keine Hinweise auf einen bewaffneten Täter ergeben haben.

Update vom 4. Februar, 12.50 Uhr: „Wir haben die Gesamtschule durchsucht und alle Kinder nach draußen begleitet. Keine Feststellungen in Bezug auf einen bewaffneten Täter. Bei der Durchsuchung haben wir Softair-Munition gefunden und prüfen einen Zusammenhang zur Alarmauslösung“, erklärt die Polizei nun über Twitter. Währenddessen soll nun auch die benachbarte Grundschule durchsucht werden. Hier befinden sich die Kinder demnach noch in den Klassenräumen.

Update vom 4. Februar, 12.20 Uhr: Etwa die Hälfte der Klassenräume seien bislang durchsucht worden, noch immer gebe es keine Hinweise auf einen bewaffneten Täter. Das bestätigt nun die Polizei über Twitter. Die Kinder, die sich noch immer in der Schule befinden, würden nun weiter nach und nach aus dem Gebäude gebracht werden.

Update vom 4. Februar, 11.50 Uhr: Erneut meldet sich die Polizei über Twitter zu Wort. Demnach würden Einsatzkräfte aktuell noch immer das Gebäude nach einem bewaffnetem Täter absuchen, bislang gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass sich ein solcher tatsächlich im Gebäude befindet. Einsatzkräfte würden währenddessen Kinder nach und nach aus dem Gebäude bringen. Die Kinder der Grundschule nebenan sollen aus Sicherheitsgründen noch im Gebäude bleiben.

Update vom 4. Februar, 11.25 Uhr: Wie die Polizei nun über Twitter erklärt, werden die Schüler ab sofort begleitet aus der Schule gebracht. Sie können an der Nogatstraße von ihren Eltern in Empfang genommen werden.

Update vom 4. Februar, 11.10 Uhr: Wie die Polizei über Twitter mitteilt, wird die Schule aktuell noch immer durchsucht. Noch immer gebe es keinen Hinweis auf einen bewaffneten Täter. Demnach sollen die Schüler weiterhin zur Sicherheit in ihren Klassenzimmern bleiben.

Ursprungsmeldung: Köln - An einer Kölner Schule läuft ein größerer Polizeieinsatz. Per Anruf sei eine verdächtige Person gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag. „Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation", schrieben die Beamten auf Twitter. Der Bereich im Kölner Stadtteil Chorweiler sei großräumig zu meiden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Über Twitter berichtet die Polizei unter anderem: „An der Heinrich-Böll-Gesamtschule wurde Amok-Alarm ausgelöst. Wir haben derzeit keine Feststellungen zu einem bewaffneten Täter". Das Gebäude werde aktuell untersucht, eine Anlaufstelle für Eltern sei an der Nogatstraße eingerichtet. Schüler hätten sich demnach in Klassenzimmern verbarrikadiert. Wie die Polizei weiter auf Twitter erklärt, sei eine Person in dem Gebäude angetroffen worden, diese sei jedoch unverdächtig. „Bis zum Abschluss der Durchsuchung bleiben die Schüler sicherheitshalber in ihren Klassen", so die Polizei weiter.