Taxi kracht in Polizeiauto – sechs Verletzte bei schwerem Unfall in Köln

Der Streifenwagen überschlug sich und landete auf dem Dach. © Daniel Evers/WupperVideo/dpa

Köln-News: Sechs Verletzte gab es am späten Freitagabend bei einem schweren Unfall in Köln-Sülz. Ein Taxi krachte gegen ein Polizeiauto.

Köln – Bei einem schweren Unfall am Freitagabend (6. Mai) sind ein Streifenwagen der Polizei und ein Taxi in Köln-Sülz kollidiert. Das Polizeiauto war offenbar auf dem Weg zu einem Einsatz, als das Taxi seitlich in den Streifenwagen krachte. Sechs Menschen wurden bei der Kollision verletzt, wie 24RHEIN berichtet.

Köln-Sülz: Polizeiauto fährt zu Einsatz und kollidiert mit Taxi

Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 23 Uhr an der Kreuzung Universitätsstraße/Luxemburger Straße. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass die Beamten im Polizeiauto eigentlich auf dem Weg zu einem Einsatz waren. Sie wurden zuvor zu einer Schlägerei gerufen. An der Kreuzung bogen sie mit Blaulicht und Martinshorn links ab, als ihnen ein Taxi entgegenkam. Der Taxifahrer konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte seitlich in den Streifenwagen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Polizeiauto und landete auf dem Dach.

Unfall in Köln-Sülz: Sechs Verletzte nach Crash zwischen Streifenwagen und Taxi

Eine 27-jährige Polizistin und ein 24-jähriger Polizist sowie die vier Insassen des Taxis wurden bei dem Unfall verletzt. Alle sechs Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die beiden Polizeibeamten konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Zur Schwere der Verletzungen der anderen vier Personen könne die Polizei noch keine Angaben machen, so der Polizeisprecher. Auch die genaue Unfallursache sei noch nicht klar und werde nun untersucht.

Es gab noch einen zweiten schweren Unfall in Köln am Freitagabend. Im Stadtteil Deutz fuhr eine 29-jährige Frau mit einem Audi R8 offenbar ein illegales Rennen. Sie verlor die Kontrolle und der Audi krachte durch einen Zaun hinter Bahngleise. (bs/dpa)