Überfall auf Feinkostgeschäft: Polizei veröffentlicht drastische Bilder

Von: Benjamin Stroka, Oliver Schmitz

Teilen

So sehen die drei Tatverdächtigen aus. (IDZRW-Montage) © Polizei NRW (3)

Köln: Kurz vor Heiligabend 2021 gab es einen bewaffneten Überfall auf das Feinkostgeschäft „Mare Atlantico“ auf dem Großmarkt. Jetzt werden die Täter mit Fotos gesucht.

Köln – Nach dem brutalen Überfall auf das Feinkostgeschäft „Mare Atlantico“ auf dem Kölner Großmarkt wird jetzt mit Fotos nach den Tätern gefahndet. Am 21. September ist der Raubüberfall außerdem Thema bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“. Kurz vor Weihnachten 2021 hatten drei maskierte und schwer bewaffnete Männer den Feinkostgroßhändler auf dem Großmarkt in Köln überfallen und ausgeraubt, berichtet 24RHEIN.

Überfall am Kölner Großmarkt: „Mare Atlantico“ mit Sturmgewehren ausgeraubt

Am Tag vor Heiligabend (23. Dezember 2021) stürmten die Männer mit Sturmgewehren und Pistolen bewaffnet gegen 17:30 Uhr den Verkaufsraum des „Mare Atlantico“. Sie bedrohten Kunden und Angestellte, forderten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Als die Täter die Beute verstauten, laut Polizeiangaben einen „höheren fünfstelligen Betrag“, schoss einer der Männer mit seiner Pistole. Eine Mitarbeiterin des Feinkostgeschäfts wurde nur knapp verfehlt.

Fahndung: Polizei sucht bewaffnete „Mare Atlantico“-Räuber – Flucht mit VW Golf

Einer der Tatverdächtigen (l.) hatte sogar ein Sturmgewehr. (IDZRW-Montage) © Polizei NRW (3)

Danach flüchteten die Männer mit einem dunklen PKW über die Autobahn A4 in Richtung Rheinisch-Bergischer-Kreis. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen VW Golf III Kombi gehandelt hat. Seitdem fehlt sowohl von den Tätern als auch von ihrem Fluchtauto jede Spur. Nur das am Auto angebrachte Kennzeichen fand die Polizei später in Höhe der Anschlussstelle Moitzfeld. Dabei handelte es sich um ein Kennzeichen, das vorher in Köln-Seeberg gestohlen wurde.

Jetzt fahndet die Polizei öffentlich mit Fotos nach den drei Männern. Die Bilder zeigen die teils mit Sturmgewehren bewaffneten Täter. Die Ermittler hoffen auf Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten. Zudem wird auch das Fluchtfahrzeug weiterhin gesucht. Auch Zeugen, die am Tattag (23. Dezember 2021) etwas Verdächtiges im Bereich des Kölner Großmarktes gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Köln: Überfall am Großmarkt wird Thema bei „Aktenzeichen XY“

Am 21. September ist der Überfall auf das Feinkostgeschäft am Kölner Großmarkt außerdem Thema bei der neuen Folge von „Aktenzeichen XY“. Die Sendung wird um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. (bs und os mit ots)