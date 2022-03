Russisches Restaurant bekommt Hass-Nachrichten: „Mache mir große Sorgen“

Von: Johanna Werning

Seitdem in der Ukraine Krieg herrscht, fehlen dem Sowjet-Restaurant „Hotel Lux“ in Köln nicht nur die Gäste. „Wir sind für Frieden, nicht für Krieg“, sagt die Besitzerin.

Köln – Schwere Vorhänge, mit rotem Samt bezogene Stühle, schwarz-weiße Fotos und eine gewisse Nastrovje-Nostalgie: Das „Hotel Lux“ gibt es seit mehr als 20 Jahren Köln. Doch seit einigen Tagen bleibt das Sowjet-Restaurant in Köln-Deutz häufig leer. „Wir bekommen schlechte Nachrichten bei den Bewertungen. Das ist nicht schön“, erklärt „Hotel Lux“-Inhaberin Sylvia Becker im Interview mit 24RHEIN. „Die sagen so etwas wie ‚das sind die von Putin‘.“ Und tatsächlich: Während vorher viele Sterne gegeben worden sind, hagelt es zuletzt nur 1-Sterne-Berwertungen.

Seit der russische Präsident Putin mit seiner Armee in die Ukraine einmarschiert ist und der Ukraine-Konflikt eskalierte, bleiben im Hotel Lux viele Gäste fern. „Die Stammgäste, die kommen. Da heißt es ‚wir halten zusammen‘, aber ansonsten ist es leer. Das ist wirklich nicht leicht. Ich mache mir große Sorgen“, so die 56-Jährige weiter.

Dabei verurteilt Becker, die ursprünglich aus Polen kommt, selbst die Angriffe auf die Ukraine. „Wir sind für Frieden, nicht für Krieg.“ Mit Plakaten mit der russischen und der ukrainischen Flagge und einem Peace-Zeichen will man das nun auch nach außen zeigen. Außerdem hat die Kölnerin einen Spendenaufruf auf der „Hotel Lux“-Seite gestartet. „Hilfe für die Ukraine. Wir halten zusammen“, heißt es darin. Darunter werden verschiedene Hilfsorganisationen wie „Ärzte ohne Grenzen“ oder „UNO-Flüchtlingshilfe“ aufgelistet.

