Mit dem Wasserbus über den Rhein – in Köln könnte das Realität werden

Teilen

Auch in Köln könnte es künftig Wasserbusse geben (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wasserbusse in Köln? Wie wahrscheinlich ist das? Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Dabei wurden auch erste Fahrpläne für die Rheinüberfahrt erarbeitet.

Köln – Die Menschen in Köln* könnten schon bald wie in Rotterdam oder in Venedig die Stadt durchqueren – und zwar über den Wasserweg. Möglich wird das mit sogenannten Wasserbussen. Dabei wird der öffentliche Personennahverkehr mit Schiffen oder Booten erweitert. Kölnerinnen und Kölner können dann innerhalb weniger Minuten die Rheinseite wechseln. Ganz unwahrscheinlich ist das laut Stadt nicht.

24RHEIN* zeigt, wie der Wasserbus in Köln funktionieren könnte.

Auch einen ersten Fahrplan für den Kölner Rhein* gibt es bereits. Mehrere potenzielle Linien wurden „entwickelt, gegenübergestellt und bewertet“, erklärt die Stadt. Für zwei Linien hat man sich in einem ersten Schritt entschieden. Dabei sollen mehrere Stadtteile besser miteinander verbunden werden. (jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA