Sturmhauben-Räuber im Netto – mit Kühltüte auf der Flucht

Von: Mick Oberbusch

In Köln-Widdersdorf ist ein Räuber in den Tresorraum einer Netto-Filaile eingedrungen (Symbolbild, IDZRW-Montage). © Michael Gstettenbauer/Imago & Milestone Media/Imago

In Köln-Widdersdorf ist ein mit Sturmhaube maskierter Räuber am Samstagabend (28. Mai) in den Tresorraum einer Netto-Filiale eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Köln – Raubüberfall auf eine Netto-Filiale in Köln-Widdersdorf (Stadtbezirk Lindenthal): Die Polizei fahndet aktuell nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann, der am Samstagabend (28. Mai) mit einer Sturmhaube maskiert zwei Mitarbeiterinnen der Supermarkt-Filiale mit einer Pistole bedroht hat und in den Tresorraum eingedrungen ist, wie 24RHEIN berichtet.

Köln: Räuber dringt in Netto-Tresor ein – Flucht mit Beute in Kühltasche

Was? Raubüberfall in einer Netto-Filiale: Ein mit Sturmhaube maskierter Räuber bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und drang in den Tresorraum ein. Anschließend flüchtete er mit der Beute in einer rot-gelben Kühltasche.

Raubüberfall in einer Netto-Filiale: Ein mit Sturmhaube maskierter Räuber bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und drang in den Tresorraum ein. Anschließend flüchtete er mit der Beute in einer rot-gelben Kühltasche. Wo? Netto-Filaile in Köln-Widdersdorf

Netto-Filaile in Köln-Widdersdorf Wann? Samstagabend, 28. Mai, gegen 22 Uhr

Ersten Ermittlungen nach war der Tatverdächtige gegen 22 Uhr gewaltsam in den Tresorraum des Discounters auf der Hauptstraße eingedrungen, wo er die beiden Frauen mit einer Schusswaffe in der Hand bedrohte und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufforderte. Danach flüchtete der Mann mit der in einer rot-gelben Kühltragetasche verstauten Beute in Richtung Hauptstraße.

Köln: Polizei sucht nach Netto-Räuber – wer kann Hinweise geben?

Das Kriminalkommissariat 14 sucht in diesem Fall dringend Zeugen, die gegen 22 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz der Netto-Filiale, im Ladenlokal und/oder auf der Hauptstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ots/mo)