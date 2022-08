Straßenfeste am Wochenende: Veranstaltungs-Überblick für Köln

Von: Sofia Popovidi

Welche Veranstaltungen im Juli und August anstehen (Symbolbild) © Chris Emil Janssen/Imago

Am Wochenende ist einiges geboten in Köln: Straßenfeste in der Altstadt und in Ehrenfeld sowie das Weinfest am Rheinauhafen

Köln – Auch an diesem Wochenende (12. bis 14. August) können sich Kölnerinnen und Kölner über zahlreiche Veranstaltungen im Freien freuen, berichtet 24RHEIN. Unter anderem finden zwei Straßenfeste in Köln statt: Am Freitag startet das Altstadtfest am Heumarkt und am Samstag kann an der Venloer Straße in Ehrenfeld geschlendert werden, dort finde das Venloer Straßenfest.

Köln: Feste und Veranstaltungen am Wochenende (12. bis 14. August)

Weinfest am Rheinauhafen: Mittwoch, 10. August bis Sonntag, 14. August 2022

Kölner Altstadtfest: Freitag, 12. bis Sonntag, 14. August 2022

Bläck Fööss im Tanzbrunnen Open-Air: Samstag, 13. August 2022

Straßenfest Venloer Straße in Ehrenfeld: Samstag, 13. August bis Sonntag, 14. August 2022

Altstadtfest am Heumarkt: Alle Infos für Samstag und Sonntag

Altstadtfest ► Wann? Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August 2022. ► Wo? In der Kölner Altstadt – rund um den Heumarkt. ► Ablauf? Es gibt Bier- und Essensstände sowie verschiedene Verkaufsstände. Außerdem gibt es mehrere Bühnen mit unterschiedlichem Programm. ► Veranstalter? Das Altstadtfest wird von der IG Altstadt und von der Karnevalsgesellschaft Altstädter Köln 1922 e.V. organisiert.

In der Kölner Innenstadt startet am Freitag (12. August) das Altstadtfest, und zwar größer als sonst. Kölsche Kultur auf dem Heumarkt mit verschiedenen Bühnen, Essensbuden sowie Bier- und Verkaufsständen. Organisiert wird das Altstadtfest von der IG Altstadt und der Karnevalsgesellschaft Altstädter Köln 1922 e.V. Der Traditionskorps im Kölner Karneval feiert seinen 100. Geburtstag – und alle dürfen mitfeiern. Für Musik werden DJs und Bands sorgen, unter anderem treten die kölschen Bands Klüngelköpp und die Höhner auf.

Köln: Straßenfest auf der Venloer Straße in Ehrenfeld

Straßenfest auf der Venloer Straße ► Wann? Samstag, 13. August, bis Sonntag, 14. August 2022, ► Uhrzeit? Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr ► Wo? In Köln Ehrenfeld– auf der Venloer Straße und in Nebenstraßen ► Ablauf? Es gibt Getränke- und Essensstände sowie verschiedene Verkaufsstände mit Kunst und Mode. Außerdem gibt es zwei Bühnen mit Musik-Programm. Auch für Kinder gibt es Attraktionen

Im Stadtteil Ehrenfeld findet Samstag und Sonntag (13. bis 14. August) das große Straßenfest an der Venloer Straße statt. Es werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Neben zwei Bühnen mit Musik-Programm kann auf dem beliebten Straßenfest auch Kleidung und Kunst gekauft werden. Für Verpflegung sorgen die zahlreichen Essens- und Getränkestände. Kinder können sich über Karusselle, Trampolins und eine Auto-Show freuen.

Köln am Wochenende: Weinfest am Rheinauhafen

Alle Weinliebhaber aufgepasst: Noch bis Sonntag (14. August) kann sich durch verschiedene Weinregionen und -sorten durchprobiert werden. Mit Blick auf den Kölner Dom und direkt am Rhein bei den warmen Sommertemperaturen ein Gläschen Wein genießen. Auf dem Weinfest am Rheinauhafen findet man Winzer aus Frankreich, Deutschland und auch Griechenland. Für den Hunger zwischendurch helfen Foodtrucks mit Snacks wie Flammkuchen und Crêpes.

Weinfest am Rheinauhafen ► Wann? Mittwoch, 10. August, bis Sonntag, 14. August 2022, ► Uhrzeit? Mittwoch bis Samstag von 16 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr ► Wo? Am Rheinauhafen in Köln – zwischen Elisabeth-Treskow-Platz und Harry-Blum-Platz ► Ablauf? Eine Auswahl zwischen zehn nationalen und internationalen Weingütern, vier verschiedene Foodtrucks

Kölsche Musik am Tanzbrunnen

Das Kölner Urgestein unter den Karnevals-Bands Bläck Föös kommen am Samstag (13. August) in den Tanzbrunnen. Bei strahlend blauem Himmel können sich Fans auf Klassiker wie „Drink doch eine met“ oder „Mer losse d‘r Dom in Kölle“ freuen. Seit 46 Jahren schon spielt die Kultband jeden Sommer am Tanzbrunnen. Tickets sind noch verfügbar.

Wer? Karnevalsband Bläck Föös

Karnevalsband Bläck Föös Wann? Samstag, 13. August 2022

Samstag, 13. August 2022 Wo? Tanzbrunnen, Köln-Deutz

(spo)