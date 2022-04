Köln: Zeltstadt direkt neben Fußballstadion – 600 Plätze für Ukraine-Flüchtlinge

Innerhalb weniger Wochen ist die Zeltstadt für Ukraine-Flüchtlinge in Köln entstanden (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am Südstadion in Köln ist nun eine Zeltstadt für Ukraine-Geflüchtete gebaut worden. Bis zu 600 Personen sollen sich dort nach ihrer Flucht ausruhen können.

Köln – Noch immer kommen täglich rund 150 bis 250 Ukraine-Geflüchtete in Köln an. „Köln ist ein Zielpunkt vieler Geflüchteter aus der Ukraine. Wir haben vom ersten Tag an Geflüchtete aufgenommen. Denjenigen müssen wir aber auch eine Struktur und eine Sicherheit geben, um ankommen zu können“, sagt der Kölner Feuerwehr-Leiter Dr. Christian Miller. Dafür gibt es gleich mehrere Unterbringungsmöglichkeiten: seit Kurzem auch direkt am Stadion von Fortuna Köln.

24RHEIN zeigt die neue Zeltstadt in Köln, in der rund 600 Ukraine-Flüchtlinge untergebracht werden können.

Innerhalb weniger Wochen sind die weißen Zelte in Köln aufgebaut worden. „Hier ist ein Ort, wo die sich die Leute erstmals seit ihrer Flucht richtig ausruhen können“ – und zwar in Sicherheit, betont Josef Ludwig, Leiter des Amts für Wohnungswesen. Allerdings ist die Unterbringung nicht dauerhaft möglich. Und dafür gibt es besondere Gründe. (jw)