Pfingsten: Einkaufen trotz Feiertag – diese Supermärkte sind geöffnet

Von: Oliver Schmitz

An Pfingsten bleiben die Supermärkte in NRW geschlossen. Doch es gibt Ausnahmen: Welche Supermärkte öffnen an Pfingstsonntag und Pfingstmontag?

Köln – An Feiertagen wie Pfingsten müssen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland die meisten Geschäfte wie Supermärkte und Discounter geschlossen bleiben. Doch es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo man an Pfingstsonntag (5. Juni) und Pfingstmontag (6. Juni) dennoch einige Dinge einkaufen kann. Der Überblick, welche Supermärkte an Pfingsten trotz Feiertag geöffnet sind.

Pfingsten: Sind Supermärkte an Pfingstsonntag oder Pfingstmontag in NRW geöffnet?

Nein, Supermärkte und Discounter müssen über Pfingsten geschlossen bleiben. Sowohl am Pfingstsonntag (5. Juni) und Pfingstmontag (6. Juni) sind davon Geschäfte wie Aldi, Rewe oder Kaufland betroffen.

Feiertag: Wo man am Pfingstmontag einkaufen kann

Tankstellen

Geschäfte an Bahnhöfen

Geschäfte an Flughäfen

Kioske

Wenn man über Pfingsten doch noch einkaufen gehen möchte oder muss, sollte man sich am besten zu Tankstellen, Bahnhöfen oder Flughäfen begeben. Die Geschäfte dort können auch sonntags oder Feiertagen ganztägig öffnen, dürfen aber streng genommen nur Reisebedarf verkaufen. Das gilt sowohl für Pfingstsonntag (5. Juni) als auch Pfingstmontag (6. Juni), wie 24RHEIN berichtet.

Was ist „Reisebedarf“? Laut dem Ladenöffnungsgesetz NRW zählen Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringen Wertes sowie Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen zum Reisebedarf.

Pfingsten 2022 in NRW: Welche Supermärkte in Köln und Düsseldorf haben doch geöffnet?

Einkaufen an Pfingsten in NRW: Haben Bäckereien am 5. und 6. Juni 2022 geöffnet?

Auch Bäckereien dürfen an Pfingsten öffnen – zumindest teilweise. Alle Geschäfte, die Back- und Konditorwaren anbieten, dürfen am Pfingstsonntag öffnen. Jedoch nicht den ganzen Tag. Aufgrund des Feiertages sind die Öffnungszeiten am 5. Juni auf die Dauer von fünf Stunden begrenzt. Von wann bis wann das ist, können die Betriebe aber selbst bestimmen.

In einigen Geschäften kann man an Pfingsten 2022 trotz Feiertag einkaufen. (IDZRW-Montage) © Martin Wagner/Imago & ANP/Imago

Pfingsten 2022 in NRW: Sind Lebensmittel-Lieferservices geöffnet?

Nein, Lebensmittel-Lieferservices wie Gorillas und Flink sind keine Alternative zu den gewöhnlichen Supermärkten. Diese müssen an Pfingstsonntag (5. Juni) und Pfingstmontag (6. Juni) geschlossen bleiben.

Shopping an Pfingsten 2022: Ist das Outlet Roermond geöffnet?

Wer gerade aufgrund der Freizeit gerne über Pfingsten 2022 shoppen gehen würde, hat eine gute Alternative: die Niederlande. Im Nachbarland von NRW dürfen die Geschäfte auch an Feiertagen öffnen. So hat zum Beispiel das an der Grenze liegende Outlet Roermond über Pfingsten seine Öffnungszeiten sogar extra verlängert. Auch in der beliebten Shopping-Stadt Venlo kann man an Pfingstsonntag (5. Juni) und Pfingstmontag (6. Juni) regulär einkaufen gehen. (os)