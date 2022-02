Kölner Jecken feiern Karneval in Kneipen und auf Plätzen

Den Rosenmontagszug im Stadion haben die Kölner Karnevalisten wegen der Ukraine-Krise abgesagt. Doch in den Kneipen und auf einigen Plätzen in der Domstadt werden am Wochenende trotzdem viele Verkleidete Karneval feiern.

Köln - In Köln werden am Samstag wieder viele Jecken Karneval feiern. Vor zahlreichen Kneipen werden sich voraussichtlich schon im Tagesverlauf Warteschlangen bilden. Trotz des Kriegs in der Ukraine finden auch einige Veranstaltungen und Konzerte statt. Geplant sind unter anderem das traditionelle „Biwak“ der Roten Funken auf dem Neumarkt (10.00 Uhr) und die Veranstaltung „Kölle Alaaf“ auf dem Alten Markt (17.00 Uhr) mit Auftritten mehrerer Bands.

Köln hat für die Karnevalstage das ganze Stadtgebiet zur sogenannten Brauchtumszone erklärt. Das heißt, dass Jecken im gesamten öffentlichen Raum unter 2G-plus-Bedingungen feiern dürfen: Genesene oder zweifach Geimpfte brauchen also einen aktuellen negativen Test oder eine dritte Impfung (Booster). In Kneipen müssen auch Geboosterte einen aktuellen Schnelltest vorweisen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte in der Corona-Schutzverordnung den Städten für Karneval die Ausweisung gesicherter „Brauchtumszonen“ mit 2G-plus-Regel erlaubt. dpa