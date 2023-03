In der Kölner Kanalisation hängt tatsächlich ein Kronleuchter

Aber warum?

In der Kölner Kanalisation gibt es einen Kronleuchter. Bereits seit über 130 Jahren gibt es den sogenannten Kronleuchtersaal in Köln – den kann man sogar besuchen.

Köln – Während man sich sonst wahrscheinlich nicht unbedingt in der Freizeit in der Kanalisation aufhält, werden in Köln tatsächlich Führungen der Stadt in den Untergrund angeboten angeboten. Denn in sieben Meter Tiefe und mitten im Kölner Kanalnetz gibt es den Kronleuchtersaal. Der pompös klingende Name kommt nicht von ungefähr, denn tatsächlich hängt in der Kanalisation in der Kölner Innenstadt ein rund zehn Kilogramm schwerer Kronleuchter – und zwar seit über 130 Jahren. Noch heute hat der sogenannte Kronleuchtersaal dabei eine wichtige Aufgabe.

24RHEIN erklärt, was hinter dem Kronleuchtersaal in der Kölner Kanalisation steckt.