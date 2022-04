Karneval Köln: XXL-Party in der Lanxess Arena – mit Brings, Kasalla und Cat Balou

Bei „Die Jecke 11“ feiern Tausende Jecken zusammen den Sessionsstart im Kölner Karneval. © 24RHEIN

Am 11.11. findet „Die Jecke 11“ in der Lanxess Arena in Köln statt. Die XXL-Party zum Sessionsstart feiern Tausende Karnevals-Fans. Und auch die Kult-Bands sind dabei.

Köln – Eine Alternative zwischen dem traditionellen Kölner Karneval* und den Tausenden Feierwütigen auf der Zülpicher Straße – genau das soll „Die Jecke 11“ in der Lanxess Arena* in Köln* möglich machen. Bei der XXL-Party am 11.11. wird der Sessionsstart 2023 gefeiert – mit Tausenden Jecken. Allein im Innenraum – rund um die Center-Stage – sollen 4000 Jecken Platz finden.

24RHEIN* verrät, worauf sich Fans bei „Die Jecke 11“ in der Lanxess Arena in Köln freuen dürfen.

Damit die Stimmung nach zwei Jahren Corona-Pandemie richtig kocht, „treten in der Arena natürlich nur die besten auf“, freut sich der Mitveranstalter Eberhard Bauer-Hofner. Einfach die „Crème de la Crème des kölschen Karnevals“, so Moderator der Veranstaltung und ehemaliger Porzer Prinz, Freddy Braun. (jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.