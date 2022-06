Kölner trauert um beliebten Büttenredner – „Et Rumpelstilzje“ ist tot

Von: Johanna Werning

Der Kölner Karneval trauert um „Et Rumpelstilzje“ © Eibner/Imago

Fritz Schopps ist am Sonntag, 5. Juni, nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben. Der Büttenredner sorgte als „Et Rumpelstilzje“ für Lacher im Kölner Karneval.

Köln – Fritz Schopps, besser bekannt als „Et Rumpelstilzje“, ist tot. Er war knapp 40 Jahren Büttenredner im Kölner Karneval. In der Rolle als „Et Rumpelstilzje“ sorgte in Köln und Umgebung für Lacher. Nun ist der 76-Jährige gestorben, wie 24RHEIN berichtet.

Kölner Karneval trauert um „Et Rumpelstilzje“: „Stück von Kölle“ gestorben

Fritz Schopps Geboren: 1946 Gestorben: 5. Juni 2022 Bekannt als: Karnevalist und Büttenredner, Figur: Et Rumpelstilzche

„Für viele von Euch kommt diese Nachricht jetzt vermutlich sehr überraschend. Gestern ist unser Vater Fritz – Euer Rumpelstizje – nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben“, heißt es in einem Facebook-Post von Sohn Martin Schopps, der selbst Büttenredner ist.

„Es war sein Wunsch, die letzten Wochen ganz in Ruhe ohne Trubel im engsten Kreise seiner Familie zu verbringen. Er hätte sich so gerne von Euch auf der Bühne verabschiedet, aber seine letzte Session ist ihm verwehrt geblieben. Behaltet ihn im Herzen als das, was er war: Ein Stück von Kölle“, so der Sohn von Fritz Schopps weiter.

Auch Karnevalsgesellschaften wie die Nippeser Bürgerwehr verabschiedeten sich bereits vom „Et Rumpelstilzje“. In einem Instagram-Post heißt es: „Mach et joot uns Rumpelstitzje“. Und auch die KG Ponyhof schreibt: „Unser tiefes Beileid. Und höchsten Respekt vor dem großartigen künstlerischen Können auf den Bühnen Kölns. Jahrzehntelang.“

Fritz Schopps ist tot: Feste Größe im Kölner Karneval gestorben

Der Kölner studierte Mathematik, Anglistik und Geschichtswissenschaft auf Lehramt. Als Lehrer arbeitete er an der Willy-Brandt-Gesamtschule in Köln-Höhenhaus (Bezirk Köln-Mülheim). Dort unterrichtete er Englisch, Mathematik und Geschichte.

Seit 1983 trat er als Büttenredner in der Figur „Et Rumpelstilzje“ mit breitkrempigen Filzhut auf und berichtete von den neuesten Nachrichten aus der Märchenwelt. Schopps entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem der prägendsten Gesichter des Kölner Karnevals. Dabei war er auch Teil der ARD-Rosenmontagssitzung im Kölner Gürzenich. Doch schon davor engagierte er sich im Kölner Karneval.

Gemeinsam mit Jürgen Bachem und Walter Heilmann gründete Schopps in den 1970er-Jahren die Musikgruppe „Ärm Söck“. Songs des Trios: „Ananas un ne Kölsch vum Fass“ und „Ich will e ne Auto mit e nem schwaze K“.

2002 erhielt Fritz Schopps den Ehrentitel Magister linguae et humoris Coloniensis (Meister der kölschen Sprache und des kölschen Humors) für seinen Einsatz im Karneval. Verliehen wurde ihm der Titel vom Karnevalsvereins KG Fidele Aujusse Blau-Gold vun 1969 e.V. (jw)