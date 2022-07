Kölner Karnevalsverein macht Sterbenden ein besonderes Geschenk

Von: Johanna Werning

Köln: Damit Sterbende im St. Marien Hospiz eine schönere Aussicht haben – Nippeser Bürgerwehr verschönert triste Mauer mit lebendigem Wald-Motiv.

Köln – Eigentlich soll der Kölner Karneval eher Mauern abbauen, anstatt neue zu errichten oder zu verstärken. Das Traditionskorps Nippeser Bürgerwehr hat nun aber genau das getan – für den guten Zweck. Die Karnevalsgesellschaft aus Köln hat eine Mauer im hinteren Bereich des Hospizes St. Marien im Stadtbezirk Köln-Nippes nun mit dem Bild einer Waldlichtung verkleidet, berichtet 24RHEIN.

Kölner Karneval: Nippeser Bürgerwehr stiftet neue Mauer – für den guten Zweck

Der Grund: Bislang blickten die Patienten des Hospizes auf eine triste Steinmauer. „Um hier den Sterbenden einen angenehmeren Ausblick zu bieten, wurde das Bild einer Waldlichtung mit Sonnenaufgang auf Metallplatten gebracht und diese vor die Mauer gesetzt“, so die Nippeser Bürgerwehr. Gestiftet wurde die Foto-Wand vom Senat des Traditionskorps.

„Unser Verbindungsoffizier Hermann Josef Lemm kümmert sich genau um solche Themen. Der kam dann zu unserem Vorstand und hat gesagt, dass hier diese Mauer ist, die nicht schön ist. Und wir wurden dann gefragt, ob wir nicht helfen können“, erinnert sich Präsident Michael Gerhold bei der Eröffnung.

„Die Zusage der Nippeser Bürgerwehr kam ganz schnell“, sagt auch Pit Zimmermann, Einrichtungsleitung des Hospizes St. Marien. „Es ging vor allem darum, dass die Gäste im unteren Bereich nicht auf so eine kahle Backsteinmauer schauen, sondern einfach ein anderes Bild sehen.“

Köln: Nippeser Bürgerwehr stiftet Mauer für den guten Zweck – „wir sind eben nicht nur Fastelovend.“

Gesagt, getan: Am 30. Juni konnte die Fotowand an der Backsteinmauer eingeweiht werden. „Gerade Menschen, denen es nicht so gut geht, können wir hier helfen“, sagt Appelsinefunke-Präsident Gerhold weiter. „Statt auf eine triste Mauer zu schauen, sieht man jetzt den grünen Wald. Wir sind eben nicht nur Fastelovend. Wir als Nippeser Bürgerwehr tragen den Stadtteil im Herzen und sind deswegen auch für unser Veedel da. Da passt die Aktion wie die Faust aufs Auge.“

Nippeser Bürgerwehr Gegründet: 1903 Mitglieder: Über 400 Kölner Dreigestirn gestellt: 1978, 1993, 2002 und 2018 Adresse: Neusser Str. 526, 50737 Köln

Insgesamt ist die Mauer 15 Meter lang und 2,50 Meter hoch – und ein entsprechendes Foto zu finden, war gar nicht mal so leicht, verrät der Präsident der Appelsinefunke weiter. Darum wurde das Bild auf mehrere Metallplatten gebracht und diese vor die Mauer gesetzt. „Wir möchten mit der Mauer, die wir hier gestaltet haben, ein Lächeln und eine Perspektive bieten", fasst Senatspräsident Alexander Gewehr zusammen. (jw)