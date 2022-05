Wie aus den Kölner Ringen eine Wohlfühl-Zone wird – mit einem radikalen Plan

Von: Johanna Werning

Studierende der TH Köln haben sich neue Konzepte für die Kölner Ringe überlegt. Ein Plan: Autofreie Ringe (Entwurf) © Elif Eler/Marie Kommander, Modul „Öffentlicher Raum“, Master Städtebau NRW

Verkehr, Chaos, Kriminalität: Die Kölner Ringe sind seit Jahrzehnten eine Herausforderung für die Domstadt. Studierende der TH Köln zeigen jetzt, wie eine Lösung aussehen könnte.

Köln – Die Kölner Ringe sind in Köln berühmt und berüchtigt. Bekannt sind sie vor allem für Partys, Verkehrs-Chaos und den ein oder anderen Polizeieinsatz. Sie ziehen sich vom Ubierring im Süden bis hinter den Ebertplatz zum Theodor-Heuss-Park im Norden im Halbkreis um die Kölner Innenstadt. „Dabei hat jeder Bereich seine ganz eigenen Herausforderungen“, erklärt Darleen Ertelt, Studentin der Technischen Hochschule Köln im Gespräch mit 24RHEIN. Gemeinsam mit 25 weiteren Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs „Städtebau NRW“ hat die 28-Jährige im Rahmen eines Moduls zukunftsweisende Entwürfe für die Ringe erarbeitet. Das Vorhaben: „Die Kölner Ringe – sieben Kilometer für alle?“

„Die Kölner Ringe – sieben Kilometer für alle?“: Studierende mit Masterplan für die Innenstadt Köln

Die leitende Professorin Yasemin Utku von der Fakultät für Architektur der TH Köln erklärt: „Unser Ziel waren Konzepte, die die Aufenthaltsqualität und den Nutzen der Ringe verbessern und auf die Stärken sowie Schwächen der einzelnen Abschnitte eingehen.“ Dafür wurden die Kölner Ringe in mehrere Bereiche aufgeteilt. „Für jeden Bereich haben wir dann Handlungsempfehlungen erarbeitet“, so Masterstudentin Ertelt im Gespräch mit 24RHEIN.

Für die Kölner Ringe wurden mehrere Konzepte ausgearbeitet © TH Köln

Im Vordergrund stehen dabei unter anderem die Inklusion aller Gruppen, ein Sicherheitsgefühl rund um die Uhr, einen Beitrag zum Klimaschutz und ein Rückbau der Autoorientierung. So sollen die Ringe zum Beispiel größtenteils autofrei werden. Stattdessen sollen unter anderem Grün- und Sitzflächen für Kölnerinnen und Kölner ausgebaut werden.

Kölner Ringe Länge: 7,5 km Gebaut: 11. Juni 1886

Köln: Barbarossaplatz neu gedacht – vom Verkehrsknotenpunkt zur Freizeit-Oase

Was ist konkret geplant? Wie kann der Bereich besser genutzt werden? Welche Probleme gibt es und wie können sie künftig besser gelöst werden? Die 28-Jährige hat sich in ihrer Gruppe während des Projekts um den Barbarossaplatz gekümmert. Das Hauptproblem dort: „Der Barbarossaplatz ist einfach ein großer Verkehrsknoten.“ Neben zwei großen Kreuzungen gibt es auch noch die Ringbahnen der KVB – KVB-Linie 12 und KVB-Linie 15 – die den Platz im Kwartier Latäng queren.

„Unser Ansatz war es dann, dass die Ringbahn unterirdisch verläuft.“ Statt des Rudolfplatzes sollen die Bahnen bereits am Barbarossaplatz unterirdisch fahren. Und auch für den Autoverkehr gibt es Pläne: „Aktuell ist es unübersichtlich und verkehrssunsicher“, so die Masterstudentin. Darum soll die Verkehrsführung entschlackt werden. Statt zwei großer Kreuzungen soll es nur noch eine geben – und zwar die südliche Kreuzung auf der Höhe der Rewe-Filiale und des McDonald‘s. Und die nördliche Kreuzung? „Die wird eine freie Fläche. Dort soll es dann Sitzflächen, Grünflächen und Wasserspiele geben.“

Die Entwürfe vom Barbarossaplatz. Die nördliche Kreuzung wird eine freie Fläche © Entwürfe von Darleen Ertelt und Sarah Staiger

Konzept für Kölner Ringe: Grünes Klassenzimmer und Schlafkapseln für Wohnungslose

Ein komplettes Semester wurde an den Entwürfen gearbeitet. „Das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Dahinter steckt immer auch eine Analyse“, erklärt Ertelt. Denn es mussten nicht nur die einzelnen Anforderungen des Bereichs erfüllt werden. „Die Kunst ist es, sich abzustimmen, damit am Ende alles zusammenpasst.“

Dabei sind die verschiedenen Ansätze für die Kölner Ringe vielfältig, wie Professorin Utku erklärt: „Am Hansaring entsteht mit der Bildungslandschaft Altstadt-Nord ein wichtiger Schulstandort, also wurde für dieses Areal ein ‚grünes Klassenzimmer' entworfen. Am Sachsenring leben viele Wohnungslose – daher haben die Studierenden sich Gedanken über Infrastruktur gemacht, die dieser Gruppe hilft." Der Plan: Schlafkapseln am Chlodwigplatz, sodass Wohnungslose nachts einen sicheren und warmen Schlafplatz finden. (jw)