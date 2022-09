Kölner Zoo trauert um Chico – ältester Rote Brüllaffe der Welt ist tot

Von: Johanna Werning

Brüllaffe Chico ist tot. Er starb im Alter von 36 Jahren im Kölner Zoo. Die Aufnahme zeigt ihn im Mai 2015. © Marius Becker / dpa

Der Kölner Zoo trauert um den vermutlich ältesten Roten Brüllaffen der Welt. Chico wurde 36 Jahre alt.

Köln – Er war der vermutlich älteste Rote Brüllaffe der Welt: Nun ist Chico im Alter von 36 Jahren gestorben. Das teilt am Dienstag der Kölner Zoo mit. „Danke für ein ganz besonders langes Leben“, heißt es in dem emotionalen Statement des Zoos, wie 24RHEIN berichtet.

Zoo in Köln trauert um wohl ältesten Roten Brüllaffen der Welt

„Mit über 36 Jahren war er ein überaus erstaunlich alter Brüllaffe. Normalerweise erreichen Rote Brüllaffen ein Lebensalter von höchstens gut 20 Jahren“, so der Zoo in Köln. Chico wurde beinahe doppelt so alt. Er kam bereits am 14. Februar 1988 aus einer Privathaltung zum Zoo im Stadtbezirk Köln-Nippes. Geboren wurde der Rote Brüllaffe vermutlich zwei Jahre vorher. Das Besondere: Der Brüllaffe war nicht nur ein fester Bestandteil im Kölner Zoo, Chico ist auch Begründer der Brüllaffenzucht in Köln. Er hat 15 Nachkommen gezeugt, die hier und in anderen Zoos leben, heißt es im traurigen Abschiedspost auf Facebook.

Kölner Zoo Adresse: Riehler Str. 173, 50735 Köln Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr Anzahl der Tiere: 10.000 Besucherzahlen: 1.346.956 (2019) Eröffnet: 22. Juli 1860

Kölner Zoo trauert um wohl ältesten Roten Brüllaffen der Welt: „Mach et joot, Chico!“

Trotz seines hohen Altes war das Tier bis vor einiger Zeit noch erstaunlich fit. Erst in letzter Zeit „baute er stark ab, bewegte sich kaum noch und fraß auch nicht mehr“, so der Zoo. Darum hat man eine traurige, jedoch nötige Entscheidung getroffen. „Gemeinsam entschieden Tierpflege, Biologen und Veterinärinnen des Zoos, Chico einzuschläfern und ihm Leid zu ersparen.“

Nun verabschiedet sich der Zoo von seinem „Begründer der Brüllaffenzucht" in Köln. Die letzten Worte an das Tier: „Mach et joot, Chico!" (jw)