Besonderer Nachwuchs im Kölner Zoo – Rasse stark bedroht

Von: Lea Creutzfeldt

Das Jungtier „Kijana“ im Kölner Zoo ist eines von nur 80 Okapis in Europa. © W.Scheurer/Kölner Zoo

Das Okapi-Jungtier „Kijana“ ist Ende Juni im Kölner Zoo auf die Welt gekommen. Bei Okapis handelt es sich um eine bedrohte Tierart.

Köln – Wer in nächster Zeit den Kölner Zoo besucht, könnte eine besonders süße und seltene Überraschung entdecken, berichtet 24RHEIN. Das Ende Juni geborene Okapi-Jungtier „Kijana“ ist nämlich seit neuestem Teil der Herde. Okapi-Jungtiere liegen in den ersten Wochen ihres Lebens die meiste Zeit herum und fangen erst nach einigen Wochen an, der Mutter zu folgen. Bei „Kijana“ ist dies nun der Fall.

Kölner Zoo: Süßer Zuchwachs bei den Okapis – Hallo „Kijana“

Name Okapi Familie Giraffenartige Größe 135 cm bis 160 cm Lebensraum Afrikanischer Regenwald im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo Lebensdauer 20 bis 30 Jahre Gewicht bis zu 350 Kilo

Der Name „Kijana“ bedeutet auf Swahili so viel wie „Jugendlicher“. Sein Vater ist der Zuchtbulle „Qenco“. Seine Mutter „Hakima“ hat bereits mehrere Jungtiere großgezogen und ist somit eine sehr erfahrene Mutter. Die Okapi Herde in Köln umfasst insgesamt fünf Tiere, was ein großer Erfolg ist, denn in Europa gibt es momentan nur 80 Okapis in 26 Zoos.

Okapi-Jungtier in Köln: Kölner Zoo unterstützt den Erhalt der gefährdeten Tierart

Der natürliche Feind des Okapi ist der Leopard, doch der Mensch ist der eigentliche Grund, warum diese Tierart laut Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet eingeschätzt wird. Die Tiere mit der schwarz-weißen Streifenzeichnung an Vorder- und Hinterläufen, die an Zebras erinnert, sind massiv von Lebensraumzerstörung betroffen. Außerdem werden sie in der freien Wildbahn wegen ihrem Fleisch und Fell gejagt.

Eine große Bedrohung für die Okapis ist zudem auch die Präsenz von bewaffneten Gruppen im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Sie behindern den Naturschutz und fördern Wilderei und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, obwohl das Okapi laut den Gesetzen des Kongo streng geschützt und ein nationales Symbol ist.

Die Gilman Foundation, die unter anderem vom Kölner Zoo unterstützt wird, koordiniert das „Okapi Conservation Project“. Dieses Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem „Okapi Wildlife Reserve“ ein natürliches Waldgebiet zu erhalten und somit den Okapis einen geschützten Ort zum Leben zu geben. In dem Reservat sollen Wildhüter ausgebildet und ausgestattet werden sowie Infrastrukturen zum Schutz von Habitat und Wildtieren aufgebaut werden. Außerdem soll die Bevölkerung bezüglich nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, alternativer Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion unterstützt werden.

Okapis haben, genau wie Giraffen, eine lange, blaue Zunge, die bis zu 25 Zentimeter ausgestreckt werden kann. © W.Scheurer/Kölner Zoo

Kölner Zoo: Adresse, Öffnungszeiten und Preise

Adresse: Riehler Straße 173, 50735 Köln (KVB-Linie 18 und Bus 140)

Riehler Straße 173, 50735 Köln (KVB-Linie 18 und Bus 140) Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 18 Uhr

9 Uhr bis 18 Uhr Preise: Erwachsene 23 Euro und Kinder 11 Euro

Das Okapi-Jungtier „Kijana“ ist nicht der einzige süße Nachwuchs im Kölner Zoo. Am 17. Juli 2022 erblickte zum Beispiel der kleine Südpudu „Alvess“ das Licht der Welt. (lc)