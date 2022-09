Mann in Köln angeschossen: Weißer Lamborghini am Tatort sichergestellt

Ein Mann wurde in Köln angeschossen, am Tatort wurde ein weißer Lamborghini sichergestellt. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Im Stadtteil Höhenberg in Köln ist ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Köln – In Höhenberg (Stadtbezirk Köln-Kalk) ist ein 31 Jahre alter Mann am Montagabend (26. September) durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Im Krankenhaus entfernten die Ärzte das Projektil, das nun kriminaltechnisch untersucht wird. Noch am Abend sicherten Kriminalisten am abgesperrten Tatort Spuren und stellten mehrere Patronenhülsen sowie einen weißen Lamborghini sicher, mit dem der Verletzte zum Tatort gekommen sein will. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls, berichtet 24RHEIN.

Köln: Mann in Höhenberg angeschossen – weißer Lamborghini sichergestellt

Ein 31-jähriger Mann wurde in Köln durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt. Unmittelbar nach Schussabgabe soll sich ein weißer Audi R8 vom Tatort entfernt haben, gegen die drei Insassen bestand jedoch kein konkreter Tatverdacht. Wo? Köln-Höhenberg, Frankfurter Straße/Ecke Fuldaer Straße

Köln-Höhenberg, Frankfurter Straße/Ecke Fuldaer Straße Wann? Montag, 26. September, gegen 21:30 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 21:30 Uhr ein weißer Audi R8 unmittelbar nach der Schussabgabe vom Tatort weggefahren sein. Polizisten stoppten den auffälligen Luxus-Sportwagen auf der Frankfurter Straße Ecke Fuldaer Straße. Im Audi saßen drei Männer (27, 43, 48), gegen die nach jetzigem Ermittlungsstand kein konkreter Tatverdacht besteht.

Ergebnisse der Untersuchungen zum Nachweis einer Schussabgabe bei den drei Fahrzeuginsassen stehen jedoch noch aus. Ermittler stellten das Auto und die Mobiltelefone der Fahrzeuginsassen sowie eines am Tatort erschienen Angehörigen des Verletzten sicher.

Nach Schuss in Köln-Höhenberg – hängt der Fall mit einer Auseinandersetzung in Vingst zusammen?

Ob der Vorfall mit einer durch die Polizei verhinderten Auseinandersetzung vom Vortag (25. September) in Köln-Vingst zusammenhängt, wird derzeit geprüft. Zeugen hatten die Polizei gegen 21 Uhr wegen acht aggressiver Männer an der Kreuzung Würzburger Straße/Ostheimer Straße gerufen. Im Zuge der Kontrolle hatten Polizisten zwei scharfe Schusswaffen sichergestellt und einen 20-Jährigen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter hat am 26. September Untersuchungshaft gegen den Festgenommenen wegen des Waffendelikts angeordnet. (ots/mo)