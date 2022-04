Kollision zwischen Auto und Güterzug in Minden

Ein Güterzug und ein Auto stehen nach einer Kollision an der Unfallstelle. © Polizei Minden-Lübbecke/dpa

Ein Autofahrer ist nach einer Kollision mit einem Güterzug in Minden gegen eine angrenzende Lärmschutzwand gedrückt und verletzt worden. Der Mann und der Zugführer wollten offenbar zeitgleich einen Bahnübergang überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Vermutungen zufolge soll der 42-Jährige die rote Ampel vor den Gleisen übersehen haben, sagte ein Sprecher.

Minden - Da er nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Hand- und Armbereich klagte, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sein Wagen war den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit. Um abgeschleppt werden zu können, musste das Auto demnach durch die Feuerwehr vom Güterzug frei geschnitten werden. Die gesamte linke Seite und der vordere Bereich des Fahrzeugs seien stark beschädigt worden. Zudem sei auch ein Schaden am Mast und Fundament der Lichtsignalanlage, am angrenzenden Andreaskreuz sowie am Güterzug entstanden. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 45 000 Euro. Der 42-jährige Zugführer verletzte sich bei dem Unfall am Dienstagnachmittag nicht.

Da der Zug zeitweise die Straße blockierte, war die Fahrbahn laut Polizei für rund zwei Stunden gesperrt. Weil es sich um ein innerstädtisches Gleis für den Güterverkehr handelt, habe es keine Beeinträchtigungen für Bahnfahrer gegeben, so der Polizeisprecher. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. dpa