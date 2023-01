Konflikt um Kohlegebiet Lützerath: Auseinandersetzungen zwischen Klimaaktivisten und Polizei

Für den Kohleabbau wird das Dorf Lützerath geräumt. Doch Klimaaktivisten stellen sich gegen die Räumung. Am Montag kam es zu ersten Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Lützerath - Das kleine Dorf Lützerath im Kreis Heinsberg soll Anfang 2023 geräumt werden, damit der Energiekonzern RWE die Braunkohle darunter abbaggern kann. Die ehemaligen Bewohner sind bereits weg, doch die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ lassen sich nicht verscheuchen. Am Montag (2. Januar) kam es nun zu ersten Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Aktivisten.

Räumung in Lützerath: RWE bereitet Kohleabbau in Heinsberg vor

Dass Lützerath zum Kohleabbau geräumt werden soll, ist schon lange beschlossene Sache. Schon im Dezember wurde das Dorf abgeriegelt. Doch Klimaaktivisten halten die Siedlung, deren einstige Bewohner weggezogen sind, noch immer besetzt. Sie wollen die Bagger stoppen - praktisch, aber auch symbolisch. Gegen die Erderwärmung und für den Klimaschutz.

Langsam spitzt sich der Konflikt, der bislang eher theoretischer Natur war, zu. Am Montag rückte die Polizei und der Energiekonzern RWE, dem Grundstücke und Häuser mittlerweile gehören, an, um die Räumung vorzubereiten. Diese soll eigentlich erst Mitte Januar erfolgen. Rundherum stehen nun ächzende Bagger, Polizisten in schwerer Schutzmontur stellten sich auf.

„Letzte Generation“ will Lützerath-Räumung stoppen

Klimaaktivsten wollen die Räumung von Lützerath stoppen. © Henning Kaiser/ dpa

Ihnen gegenüber saßen Menschen in weißen Ganzkörper-Anzügen in Reihen. Vor ihnen loderte eine Barrikade, die das Dorf vor der Polizei schützen soll. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ blockierten die Zufahrtsstraße zur Siedlung. „Die Leute hier versuchen zu verhindern, dass die Polizei ins Dorf kommt, um Vorbereitungen zu treffen, damit das Dorf abgerissen wird“, sagte Julia Riedel, Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“, der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist unmöglich mit anzuschauen, wie der Wahnsinn des Alltags die Menschheit letztendlich ausrottet“, sagte der Klimaaktivist Wolfgang Metzeler-Kick der dpa.

Ein Polizeisprecher sagte, die Räumung von Lützerath sei für Montag noch keinesfalls geplant. Gegebenenfalls müssten aber Zufahrtsstraßen freigeräumt werden, damit der Energiekonzern RWE mit seinen Baumaschinen durchkommen könne. Wie RWE mitteilte, wurden am Montag drei Landstraßen bei Lützerath dauerhaft gesperrt.

Auseinandersetzungen zwischen Klimaaktivisten und Polizei in Lützerath

Im Zuge dessen kam es gegen Mittag zu Rangeleien zwischen Polizisten und Klimaaktivisten. Auf Twitter wurden Videos von den Auseinandersetzungen verbreitet. Sie zeigen, wie die Polizisten versuchen, die Aktivisten zurückzudrängen. Wie die dpa berichtet, bewarfen die Klimaschützer die Polizisten zudem mit Steinen, Böllern und Flaschen. Danach beruhigte sich die Situation zunächst wieder. Anschließend zog sich die Polizei zurück.

Die Aktivisten glauben, dass die Polizei eine Eskalation provozieren wolle. Dagegen setze man „eine ganz bunte Mischung von Strategien“, sagt Sprecherin Mara Sauer. Auf die Frage, ob diese gewaltfrei seien, antwortet sie: „Für uns steht die Sicherheit von allen Beteiligten an erster Stelle. Und von uns wird keine Eskalation ausgehen.“ Was die Polizei mache, sei „halt eine ganze andere Frage“.

Polizei will in Lützerath deeskalieren: Situation ist angespannt

Polizeisprecher Andreas Müller betonte unterdessen, dass wirklich noch keine Räumung geplant sei. Der Ansatz sei deeskalierend. Aber klar sei: Wenn Polizei vor Lützerath auftauche, führe das auf der anderen Seite zu Reaktionen. „Ich glaube, man merkt schon, dass es dann emotional wird und dass die Situation dann eine andere ist, wenn dann tatsächlich Polizei hier vor Ort ist“, sagte er. Die ersten Räumungen sind für den 10. Januar angesetzt.

Eine Recherche der Welt am Sonntag zeigte unterdessen, dass die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ für ihre Proteste teilweise sogar bezahlt werden. (sf mit dpa)