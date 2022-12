Kind hat seltene Krankheit – Eltern testen unerforschten Wirkstoff mit verblüffendem Ergebnis

Von: Christoph Gschoßmann

Die achtjährige Mila befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. © Milas Weg

Die achtjährige Mila leidet an einer seltenen Krankheit. Ihre Eltern aber geben nicht auf und finden ein nicht zugelassenes Medikament. Danach änderte sich alles.

München/Mönchengladbach – Für Eltern gibt es wohl nichts Schlimmeres: Ihr Kind ist krank. Schwerkrank sogar, und selbst die moderne Medizin weiß sich keine Lösung. Einer Familie in Nordrhein-Westfalen traf ebenjenes Schicksal – doch aus reiner Verzweiflung sahen sie sich selbst nach unerforschten Medikamenten um. Das Überraschende: Es funktionierte – und nun sollen auch andere Patienten von ihrem Glück profitieren.

Lebenserwartung elf Jahre: Eltern wollen sich nicht damit abfinden

2014 kam Mila Kapturczak in Mönchengladbach zur Welt. Sie konnte mit drei Jahren ganze Sätze sprechen und laufen. „Alles ganz normal“, erzählt Vater Lothar Möller rtl.de. „Aber dann verlor sie ihre Sprache und Motorik wieder, fing an, wieder in die Hose zu machen.“ Es dauert bis zum Jahr 2019, als Ärzte die Ursache dafür finden: GM1 Gangliosidose 1 Typ 2, auch bekannt als Derry-Syndrom. Nur 6000 Kinder weltweit leiden unter der Speicherkrankheit, bei denen toxische Ablagerungen in Zellen entstehen. Die Lebenserwartung beträgt nur elf Jahre.

Doch mit dem herannahenden Tod ihrer Tochter wollen sich der Vater und Mutter Nicol Kapturczak nicht abfinden. Wie sie auf ihrer Wesite „Milas Weg“ berichten, stürzen sie sich in die Recherche. Sie wenden sich an einen Apotheker und einen Biochemiker und finden schließlich heraus, dass in den Achtzigern in Japan an einer Substanz geforscht wurde, die bei ähnlichen Erkrankungen eingesetzt wurde: Aloxistatin.

100.000 Euro für 50 Kapseln Aloxistatin

Der Wirkstoff wurde von einem Schweizer Unternehmen patentiert und sogar bei einem Kind in der Ukraine im Jahr 2018 eingesetzt – doch dieses verstarb trotzdem, wonach die Forschung versandet. Zu einer Medikamenten-Zulassung kommt es nie, und für diesen langwierigen Prozess hat Milas Familie ohnehin keine Zeit. Zusammen mit der Uniklinik Gießen und einer Kinderärztin beschließen sie, den Wirkstoff auch ohne Zulassung einzusetzen. Für die Herstellung von 50 Kapseln zahlen sie 100.000 Euro.

Das Verblüffende: Es wirkt. Die Ärzte steigern die geringen Dosen, weil Mila aufmerksamer, konzentrierter und wesentlich fitter wird, sogar wieder zur Toilette kann. Nebenwirkungen erleidet sie keine, besser noch: Weil sie andere Medikamente absetzt, entfallen deren Nebenwirkungen. Nur ein Mittel gegen Epilepsie braucht sie weiterhin.

Mila scheint gerettet – und jetzt will die Familie ihr Glück teilen, in Deutschland und der ganzen Welt. Der Wirkstoff soll weiter erforscht werden und regulär als Medikament zugelassen. „Im Moment sind wir quasi in Phase I, wahrscheinlich bekommen wir eine Ausnahmegenehmigung der Europäischen Arzneimittel-Agentur.“ Wegen der positiven Wirkung bei Mila entfallen eigentlich notwendige Vorstudien. In Phase II hofft die Familie, dass sich auch Pharmakonzerne für das Mittel interessieren. Aus diesem Grund sucht sie auch den Weg in die Öffentlichkeit und hat seit Anfang Dezember eine Million Euro gesammelt – insgesamt sind knapp 7,5 Millionen Euro für eine Zulassung nötig, rechnen die Eltern auf der Website vor. Damit nicht nur Mila geheilt wird, sondern viele andere der 6000 weltweit betroffenen Kinder ebenso. Den Anfang machte ein 18 Monate altes Mädchen aus Ungarn – das dank des neuen Medikaments nun ebenfalls bereits auf dem Weg der Besserung ist. (cgsc)